Разпра за 15-годишна булка изпрати дядо ѝ в болница с опасност за живота

Мъж е в болницата след разправа между две фамилии в Симеоновград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Снощи около 19:30 часа на спешния телефон е подаден сигнал за разпра на улица „Хан Аспарух“. Изпратените незабавно полицейски сили установили, че двама родители прибрали 15-годишната си дъщеря от друго семейство, където тя била снаха, но не се чувствала комфортно. По някое време дядото /60 г./ на момичето излязъл извън къщата, откъдето се чули гласове и врява. Родителите на девойката излезли и видели, че група от хора нападнали дядото и се саморазправяли с него. Тогава позвънили и на спешния телефон.

Лежащият с травма на главата мъж е транспортиран в МБАЛ Хасково за лечение с опасност за живота. В хода на работата служителите са установили двама мъже на 23 г. и 42 г., и жена 35 г. за изясняване съпричастността им към извършеното деяние.

Към тази сутрин пострадалият мъж е дошъл в съзнание и ако лекарите преценят ще бъде разпитан от полицейските служители.

Продължава работата по образуваното досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда.

Източник: Haskovo.NET

