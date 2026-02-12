Мурад Иляз стана републикански шампион, Ахмед Ахмед е бронзов медалист

Малко не достигна на Ахмед Ахмед да играе финал на републиканското първенство по борба при юношите в свободния стил. Възпитаникът на хасковския клуб „Ангел войвода“ спечели осминафинала в категория до 92 килограма срещу Янко Босков. На четвъртфинала се наложи над Павел Гендов. В полуфиналния двубой състезателят на хасковския клуб загуби от бъдещия шампион Никола Ковачев. В мача за бронзовия медал той се наложи с 10:0 точки над Йоско Йосков. Пети в същата категория остана остана друг състезател на хасковския клуб – Красимир Димитров.

Поводи за радост в София имаха от СК „Буря“ (Караманци). Мурад Иляз завоюва титлата в категория до 65 килограма. Възпитаникът на школата от минералбанското село записа 4 победи, а на финала се наложи над Калоян Стаев.