2 г. затвор за хасковлия за причинена смърт по непредпазливост

Присъда от 2 г. затвор получи хасковлията Калоян Карагьозов за причинена смърт по непредпазливост на 51-годишния Младен Иванов.

35-годишният мъж е признат за виновен, че на 3 май 2025 г. в района на парк „Арменци“ е пребил по-възрастния мъж, който почина на 7 май 2025 г. При побоя, на жертвата са нанесени средни телесни повреди – травма на гръдния кош, счупване на четири ребра в лявата гръдна половина, временна опасно за живота вследствие на контузия на левия бял дроб с последвал възпалителен процес в дроба /травматична пневмония/.

В тази връзка Карагьозов трябва да изтърпи наказанието при първоначален „общ“ режим. Съдът приспада времето, през което подсъдимият е бил задържан с постановление на ОП-Хасково за 72 часа и спрямо него е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“, считано от 08.05.2025 г. до влизане в сила на присъдата.

Подсъдимият е осъден да заплати направените на досъдебното производство разноски за извършени експертизи в размер на 2371,58 евро /4638,40 лева/.

Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив в 15-дневен срок.