От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

5 °C

2 г. затвор за хасковлия за причинена смърт по непредпазливост

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    Присъда от 2 г. затвор получи хасковлията Калоян Карагьозов за причинена смърт по непредпазливост на 51-годишния Младен Иванов.

    35-годишният мъж е признат за виновен, че на 3 май 2025 г. в района на парк „Арменци“ е пребил по-възрастния мъж, който почина на 7 май 2025 г. При побоя, на жертвата са нанесени средни телесни повреди – травма на гръдния кош, счупване на четири ребра в лявата гръдна половина, временна опасно за живота вследствие на контузия на левия бял дроб с последвал възпалителен процес в дроба /травматична пневмония/.

    В тази връзка Карагьозов трябва да изтърпи наказанието при първоначален „общ“ режим. Съдът приспада времето, през което подсъдимият е бил задържан с постановление на ОП-Хасково за 72 часа и спрямо него е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“, считано от 08.05.2025 г. до влизане в сила на присъдата.

    Подсъдимият е осъден да заплати направените на досъдебното производство разноски за извършени експертизи в размер на 2371,58 евро /4638,40 лева/.

    Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив в 15-дневен срок.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Ва
      Вандал
      2 0
      15:29, 12 фев 2026
      Само 2 години Затвор
      И е уби хора
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Глобиха Здравко Узунов и сина му за блъскане, обиди и заплахи към полицаи след забележка за висока музика
    Глобиха Здравко Узунов и сина му за блъскане, обиди и заплахи към полицаи след забележка за висока музика
    преди 1 час
    Представят премиера на „Сватба“ по Бертолд Брехт в читалище „Заря“
    Представят премиера на „Сватба“ по Бертолд Брехт в читалище „Заря“
    преди 2 часа
    Хасковски села са без вода за авария в подстанция и ремонти
    Хасковски села са без вода за авария в подстанция и ремонти
    преди 3 часа
    Обявяват най-добрите спортисти на Хасково на 17 февруари
    Обявяват най-добрите спортисти на Хасково на 17 февруари
    преди 3 часа
    Откриха 120 стоки менте в автобус и 4000 цигари в кола
    Откриха 120 стоки менте в автобус и 4000 цигари в кола
    преди 4 часа
    Жена и четирима мъже са заловени с дрога в Хасковска област
    Жена и четирима мъже са заловени с дрога в Хасковска област
    преди 4 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Траките, Библейското сътворение и Потоп

    Случаен виц

    Глобиха Здравко Узунов и сина му за блъскане, обиди и заплахи към полицаи след забележка за висока музика

    Ако загине справедливостта, човешкият живот няма да има вече никаква стойност. - Имануел Кант

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Сладко от нар
    Сладко от нар

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини