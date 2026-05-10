Все повече хасковлии избират готовата храна

    Все повече заведения за бързо хранене отварят врати в Хасково, следвайки тенденцията, която се наблюдава в цялата страна. Обектите предлагат разнообразие от готови ястия, супи, салати и скара, а част от тях разполагат с места за консумация на място. Други работят основно с топли витрини и предлагат храната за вкъщи, което се оказва удобно решение за хората с натоварено ежедневие.

    Разрастването на този тип бизнес вероятно се дължи на няколко фактора. Освен че спестяват време за готвене, заведенията често предлагат и по-ниски цени в сравнение с ресторантите. Проверка в няколко обекта в Хасково показва, че супите се предлагат на цени между 1 и 2 евро, основните ястия варират около 3–4 евро, а салатите и гарнитурите започват от под 1 евро. Клиентите могат да намерят мусака, пиле с ориз, сарми, свинско със зеле, кебапчета, кюфтета и различни видове салати на сравнително достъпни цени.

    „За сам човек храната от заведение за бързо хранене е много практичен вариант, тъй като не само спестява време за готвене, но и понякога излиза по-евтино предвид увеличените цени на продуктите и електричеството“, коментира самотно живееща хасковлийка.

    По-различна е гледната точка на семейства с повече членове. Жена от четиричленно домакинство сподели, че рядко си позволяват готова храна, тъй като изхранването на цялото семейство в такива обекти също натоварва бюджета.

    Заведенията за бързо хранене вече не са концентрирани само в центъра на Хасково. Нови обекти се появяват и в крайните квартали, както и по булевард „Никола Радев“ в посока Минерални бани, където ежедневно преминава сериозен поток от хора към близките села и курортната зона. В района предстои откриването на още един нов обект. Някои от заведенията се опитват да привличат клиенти не само с храна, но и с допълнителни инициативи като организиране на куиз вечери и други развлечения.

    Подобен тип обекти вече има и в част от селата в Хасковска област, особено в населените места с повече жители или интензивен автомобилен трафик. Така бързото хранене постепенно се превръща в неизменна част от ежедневието на хората, които търсят удобство, бързо обслужване и по-достъпна алтернатива за обяд или вечеря.

    Източник: Haskovo.NET

    • 1
      Гр
      Градски
      10 -1
      18:27, 10 май 2026
      Мии, като не могат да готвят, това ще е положението...
      Отговор
    • 2
      Хр
      Хр
      7 0
      18:56, 10 май 2026
      Ами мързи ги да готвят.Готова храна за 3 членно семейство ти идва 15-20 евро.А с тия пари ако сготвиш ще ядете няколко пъти!
      Отговор
    „Хасково" е шампион в регион „Запад" след втори успех над „Видабаскет"
