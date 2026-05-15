„Асти '91“ е на полуфинал след втора инфарктна победа

Хандбалистите на „Асти '91“ са на полуфинал след втори инфарктен успех в груповата фаза от Държавния финал за юноши до 16 години. След като в първата си среща хасковлии победиха „Кубрат“ с 36:35, днес те отново записаха победа и отново с 1 гол разлика.

Във втората си среща от груповата фаза „Асти“ излезе срещу „Албатрос“ (Бургас). Двубоят бе много оспорван, а на почивката резултатът бе 15:15.

След паузата домакините поведоха с комфортна преднина от 3-4 гола, но в последните минути на редовното време гостите от Бургас намалиха пасива си до само едно попадение. Все пак състезателите на треньорите Самет Муртазали и Недялко Манолов успяха да устоят на нападението на бургазлии и спечелиха с 28:27.

Голяма заслуга за това имаше и вратарят на „Асти“ Кирил Пиличев, който спаси много положения. С втората си победа в турнира "Асти" си гарантира място на полуфиналите, още преди изиграването на третите двубои в групите. Все пак тимът ще излезе за успех и в последния си двубой от тази фаза. Тази вечер от 18:00 часа хасковлии играят с отбора на „Локомотив“ (Горна Оряховица).