Двама души пострадаха при катастрофа между три коли на жп надлеза в Хасково

Двама души пострадаха при верижна катастрофа на булевард „Съединение“ в Хасково. Инцидентът възникна около 11 часа днес на жп надлеза, който е в ремонт.

Ударът е между три коли, движещи се в посока изхода на града. Най-отпред е бил джип „Тойта“, след него е бил лек автомобил „Фолксваген“, а отзад се е движело „Пежо“, с пловдивска регистрация, но шофирано от хасковлия. При удара са пострадали 22-годишният водач на френската кола, включително и възрастна пътничка от немската кола. Двамата са откарани с линейки в хасковската болница. По първоначална информация те не са тежко ранени.

По първоначална информация, водачът най-отпред е спрял, заради колона от автомобили отпред, при което последвал удар от задните две коли.

На мястото на инцидента имаше пътни полицаи за изясняване на случая. Водачите са тествани за алкохол, но промили не са отчетени.

Движението на коли в района беше силно затруднено, тъй като водачите преминаваха в една пътна лента.