Пиян водач катастрофира на пътя Хасково-Димитровград

Водач е без опасност за живота след инцидент на пътя Хасково – Димитровград, съобщават от полицията. На 9-ти в 7,30 часа по кръгово кръстовище се е движил 42-годишен от софийското село Драговищица с леката си кола „Киа“.

Той загубил контрол над автомобила и излязъл от платното за движение, след което се е преобърнал в канавка.

Пристигналите на място пътни полицаи са констатирали с дрегер, че водачът шофира с наличие на 1,31 промила алкохол. Настанен е за лечение в МБАЛ Хасково без опасност за живота. Заведено е бързо производство.