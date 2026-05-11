Слънце и облаци ще се редуват над региона

Слънце и облаци ще се редуват над Хасковска област в първия ден на новата седмица. Вероятността от валежи е незначителна. Ще бъде топло, с температури между 13 и 25 градуса.

Във вторник над странта ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и около и след обяд на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен със западна компонента, по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните - между 22° и 27°.

В сряда с усилване на вятъра от северозапад ще нахлува относително студен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, на места, главно в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Температурите ще се понижат с 5-6 градуса.