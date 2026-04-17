Повече слънце и малко облаци над Хасковско днес

През днешния ден ще има повече слънце, отколкото облаци. Ще бъде топло, като максималните градуси достигнат 20, а сутрешните минимални температури ще са около 7 градуса.

В събота през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Облачността ще се увеличи и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от север-североизток, ще се усили и с него ще проникне сравнително студен въздух.

Дневните температури слабо ще се понижат и преобладаващите максимални ще бъдат между 15° и 20°, а минималните – между 6° и 11°. В неделя преди обяд все още в Източна България ще превалява дъжд, а около обяд валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време.