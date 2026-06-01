Окръжният съд в Хасково пусна под домашен арест мъж, издирван в Гърция за трафик на мигранти

    Окръжният съд в Хасково отказа да задържи под стража Христо Стефанов, издирван от гръцките власти с Европейска заповед за арест (ЕЗА) за подпомагане на незаконна миграция. Вместо най-тежката мярка за неотклонение, магистратите определиха мъжът да остане под „домашен арест“, който да се изпълнява на постоянния му адрес.

    Гръцките власти са обявили българския гражданин за международно издирване с цел изпълнение на присъда от 20 години лишаване от свобода, както и за провеждане на ново наказателно преследване за същото по вид престъпление. За второто деяние законът в съседната държава предвижда затвор от 2 до 8 години за всяко транспортирано лице.

    Според състава на Окръжния съд в Хасково представената заповед за арест е редовна от външна страна, но липсва опасност мъжът да се укрие. От съдържанието на документа става ясно, че Стефанов не е знаел за воденото срещу него производство в Гърция, не е участвал в него и постановеното решение не му е било връчено лично. Нещо повече – в самата ЕЗА не се твърди негово лично участие в престъпленията, а се посочва единствено, че двете деяния са извършени с моторни превозни средства, които са негова собственост.

    При определяне на по-леката мярка съдът взе предвид факта, че Христо Стефанов е български гражданин с установен постоянен и настоящ адрес в страната, има семейство и не е осъждан до момента.

    Решението на Окръжния съд не е окончателно. В случай на обжалване или протест, делото е насрочено за разглеждане пред Апелативния съд в Пловдив на 4 юни 2026 година от 10:00 часа.

    Източник: Haskovo.NET

