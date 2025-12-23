От х:

Пуснаха под домашен арест мъж, издирван за участие в ОПГ

Апелативен съд – Пловдив измени в „домашен арест“ с гривна за електронно наблюдение, взетата от Окръжен съд – Хасково мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на Г. Г., който е обявен за международно издирване от френските власти, съобщиха от Темида.

Прокуратура град Рен, Франция въз основа на Европейска заповед за арест го издирва за участие в организирана престъпна група (ОПГ) за производство и контрабанда на тютюневи изделия, за което е предвидено наказание до 10 години лишаване от свобода. Г. Г. е задържан на ГКПП „Капитан Андреево“ на излизане от България за Турция.

Апелативният съд сподели преценката на първия съд, че издадената ЕЗА, във връзка с която е поискано и постановено задържането под стража, отговаря на изискванията по чл.3, чл.36 и чл.37 на Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА) и е създала процедурните основания за иницииране на съответните производства пред настоящата замолена страна.

Същевременно Апелативният съд намира, че в случая не са налице останалите предпоставки за уважаване на искането за определяне на мярка за неотклонение задържане под стража. Хасковският окръжен съд е мотивирал опасността от укриване на исканото лице, основавайки се единствено на тежестта на разследваните престъпления. Първостепенният съд не е отчел, че исканото лице има чисто съдебно минало, установен регистриран постоянен адрес. Същият е с установен социален и професионален статус и трайни връзки с България. Има задължение за издръжка към три деца. Наред с това по делото няма данни лицето да се е укривало или молещата държава да е предприемала неуспешни опити за установяване на директен контакт с исканото лице или за търсенето му преди да го обяви за международно издирване. Затова съдът е на мнение, че домашен арест с електронна гривна за наблюдение може в достатъчна степен да обезпечи лицето за целите на съдебно производство.

Определението на апелативния съд е окончателно.

