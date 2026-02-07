218 тона стоки от трети страни не са допуснати в страната само за месец

За периода от 1 януари до 1 февруари 2026 г. на Граничните контролни пунктове на територията на Република България, които са част от дирекция „Граничен контрол“ при Централно управление на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), са отхвърлени общо 19 пратки с произход от трети държави (извън ЕС). В резултат на извършения официален ветеринарен и фитосанитарен контрол, включително при временно засилен официален контрол и прилагане на спешни мерки за пратки с храни и фуражи от неживотински произход, предназначени за внос в ЕС, не са допуснати за въвеждане в страната над 218 тона стоки. Отхвърлените пратки по категории включват продукти от неживотински произход, сред които домати, нар и ориз поради наднормено съдържание на остатъчни вещества от пестициди, както и сушени смокини поради замърсяване с Алфатоксини. При фитосанитарния контрол са отхвърлени пратки с пипер, грейпфрут, мандарини и домати поради незадоволителна документация, както и пратка с дървен опаковъчен материал поради несъответствие със стандартa

Отхвърлените продукти от животински произход са пратки с нетрайни съставни продукти и пратка с пилешко месо, поради незадоволителна идентификационна проверка, както и пратки с яйца поради незадоволителна документална проверка.

Създадени са общо 8 уведомления в Системата за бързо оповестяване за храни и фуражи (RASFF).Контролът на БАБХ на граничните пунктове е постоянен с цел недопускане на потенциално опасни и несъответстващи храни и фуражи на територията на Европейския съюз, и гарантиране на безопасността на храните и защитата на потребителите.