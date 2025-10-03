Определиха защитни зони около с. Гарваново заради огнища на шарка по дребния добитък

След получени положителни лабораторни резултати от Националната референтна лаборатория, заболяването дребна шарка е официално потвърдено в два обекта, разположени на територията на община Хасково. По този повод областният управител на Хасковска област, д-р Стефка Здравкова, свика заседание на Областната епизоотична комисия. Животновъдните обекти се намират в село Гарваново, съобщиха от Областната администрация.

Българската агенция по безопасност на храните е издала две заповеди, регламентиращи предприемането на незабавни мерки за овладяване на ситуацията и предотвратяване на разпространението на болестта. Мерките за биосигурност и дезинфекцията около животновъдните обекти са основните превантивни мерки, които могат да предпазят отделните стопанства от навлизане на заболяванията.

Определена е 3-километрова защитна зона, обхващаща село Гарваново, както и 10-километрова предпазна зона около огнището, в която попадат следните населени места:

 Община Хасково: гр. Хасково, с. Въгларово, с. Клокотница

 Община Минерални бани: с. Минерални бани, с. Татерево, с. Сусам

 Община Димитровград: с. Горски извор, с. Светлина, с. Каснаково, с. Добрич

Областния управител ще издаде заповед за свикване на Общинските епизоотични комисии с цел информиране на животновъдите и населението за предприемане на превантивни мерки, касаещи предотвратяване на разпространението на болестта.

На територията на община Хасково се забранява търговията, придвижването и транспортирането на дребни преживни животни с изключение на тези, които са за незабавно клане. Същите ще бъдат преглеждани от официален ветеринарен лекар.

Преминаващите транзитно през страната, ще бъдат подлагани на строг ветеринарен

контрол. От 06.10 до 17.10 в Областна дирекция „Земеделие“ по адресна регистрация на

животновъда ще се приемат заявления за държавна помощ de minimis за дребни преживни животни (овце и кози), засегнати от въведените мерки.

Ето и условията за кандидатстване:

 Животните трябва да са живи към момента на кандидатстване.

 Животновъдният обект трябва да е регистриран по чл. 137 от ЗВД (съгласно Наредба №3).

 Право на подпомагане имат стопанства, попадащи в зоните за наблюдение съгласно заповедта на изпълнителния директор на БАБХ.