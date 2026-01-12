От х:

Общинари обвинаха областния управител в тенденциозност, според д-р Стефка Здравкова става въпрос за некомпетентност от тяхна страна

    Представители на Община Минерални бани, начело с кмета Мюмюн Искендер, обвиниха областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова в тенденциозност при спиране, връщане и обжалване в съда на решенията на Общинския съвет в курортното селище.

    „Над 40 са спрените решения на съветниците от Община Минерални бани от Областната администрация в Хасково. По някои от тях има решение на първа съдебна инстанция, че изобщо няма основание да бъдат връщани. По други има решения на Конституционния съд, които потвърждават това, което са решили съветниците“, каза кметът Мюмюн Искендер. Той поиска среща с областната управителка, на която бяха допуснати той и председателят на Общинския съвет Сунай Хасан. 

    Наизлизане от институцията кметът Искендер каза, че е била проведена „среща на крак“, а той е оставил на областната управителка разчетите за дълга на Община Минерални бани, натрупан от неплатени вноски за приемане на отпадъци в регионалното депо в Гарваново.

    Припомняме, че регионалното сметище се ползва от общините Хасково, Димитровград и Минерални бани и всяка от тях плаща вноска, според броя на населението. „Като познавам практиката на Областната администрация, съм сигурен, че това решение ще бъде спряно и ще стигне до съда“, предположи кметът Искендер. На практика представителите на Община Минерални бани не просто се жалват от тенденциозност за вече минали събития, но и предполагат такава, за неща, които все още не са се случили в действителност.

    „Няма тенденциозност в работата на Областната администрация в Хасково. Има некомпетентност и дефицит на експертиза от Община Минерални бани. А това да се жалваш от неща, които не са се случили, но според теб ще се случат, може да се тълкува като опит за оказване на натиск“, каза д-р Стефка Здравкова.

    Според нея, предложението на кмета Мюмюн Искендер юристите на Община Минерални бани и на Областна администрация да работят заедно е неприемливо. „Съжалявам, но Областна администрация не е университет за некомпетентни съветници“, каза д-р Здравкова. Тя припомни, че всички общини са равни пред закона. По отношение на спрените и оспорвани в съда решения, тя заяви, че бройката категорично не е 40, а максимум 10. Като 4 решения са в съда, по едно има решение на Конституционния съд, а другите са спрени заради липса на кворум в Общинския съвет на Минерални бани. 

    Позициите на кмета Мюмюн Искендер, адвокат Стефан Ташев, който е външен експерт на Общинския съвет и областния управител д-р Стефка Здравкова може да видите и чуете във видеото към статията.

    Източник: Haskovo.NET

