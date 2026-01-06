От х:

Хасково сведе глава пред Ботев, тържествен водосвет за бойните знамена за Богоявление

    С тържествен ритуал Хасково отбеляза 178 години от рождението на поета-революционер Христо Ботев. Венци и цветя на признателност пред паметника на Христо Ботев поднесоха кметът на Община Хасково Станислав Дечев, областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, представители на командванията на военните формирования в Хасково и Корен, на общински и държавни институции, граждани.

    Най-развълнувани на този ден бяха учениците от 2 А клас от СУ „Васил Левски“ Хасково, които поднесоха цветя пред паметника на поета-революционер.

    В словото си областният управител на Хасково изтъкна, че Ботев превръща поезията си в оръжие, а саможертвата - в завет. „Неговият пример ни напомня, че един народ е истински свободен, когато е сплотен около общи ценности, идеали и отговорност към своето бъдеще“, подчерта д-р Стефка Здравкова.

    По традиция на Богоявление беше отслужен водосвет за знамената на Българската армия.
    Представителните блокове от Военно формирование 52 740 Хасково и Военно формирование 22 280 Корен бяха благословени от отец Никола и православни свещеници от Хасково.

