21-годишният Елиас Найденов извади кръста от ледените води на река Харманлийска на днешното тържествено честване на Богоявление. Десетки скочиха с него, а след това се хванаха на традиционното ледено хоро за Йордановден.

"Водата отмива всичко старо и дава началото на всичко ново", каза в приветствието си кмета на Харманли Мария Киркова. Тя честити празника Йордановден на всички именници и им пожела успешна година.

Отец Атанас от своя страна освети водата преди да хвърли кръста, след което благослови всички участници в ритуала.

Във водите на р. Харманлийска на традиционното мъжко хоро в национална носия влезе и зам.-областния управител на Хасково Богдан Кирилов.

