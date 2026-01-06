От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

17 °C

Елиас Найденов извади кръста от ледените води на река Харманлийска

Изображение 1 от 8
Покажи в галерия

    21-годишният Елиас Найденов извади кръста от ледените води на река Харманлийска на днешното тържествено честване на Богоявление. Десетки скочиха с него, а след това се хванаха на традиционното ледено хоро за Йордановден.

    "Водата отмива всичко старо и дава началото на всичко ново", каза в приветствието си кмета на Харманли Мария Киркова. Тя честити празника Йордановден на всички именници и им пожела успешна година. 

    Отец Атанас от своя страна освети водата преди да хвърли кръста, след което благослови всички участници в ритуала. 

    Във водите на р. Харманлийска на традиционното мъжко хоро в национална носия влезе и зам.-областния управител на Хасково Богдан Кирилов.

    За ритуала в Димитровград ТУК , за церемонията в Хасково ТУК .

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Борец от Димитровград спаси кръста на Богоявление
    Борец от Димитровград спаси кръста на Богоявление
    В Димитровград дават 100 лв на мъжа , който извади Богоявленския кръст на Йордановден
    В Димитровград дават 100 лв на мъжа , който извади Богоявленския кръст на Йордановден
    Тази година кръстът за Йордановден ще бъде хвърлен и в реката в село Гарваново
    Тази година кръстът за Йордановден ще бъде хвърлен и в реката в село Гарваново
    Харманли на протест срещу бежанци
    Харманли на протест срещу бежанци
    Масов бой в бежанския център в Харманли
    Масов бой в бежанския център в Харманли
    Човек остана обграден от пожара край Остър камък
    Човек остана обграден от пожара край Остър камък
    „Тенисът – спорт за всички“ за втора година в Харманли
    „Тенисът – спорт за всички“ за втора година в Харманли
    Пенчо Лозанов
    Пенчо Лозанов

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Футболистът Калоян Пехливанов спаси кръста на Богоявление в Свиленград
    Футболистът Калоян Пехливанов спаси кръста на Богоявление в Свиленград
    преди 59 минути
    35 скочиха в Марица, кръста извади Петър Петков
    35 скочиха в Марица, кръста извади Петър Петков
    преди 1 час
    Хасково сведе глава пред Ботев, тържествен водосвет за бойните знамена за Богоявление
    Хасково сведе глава пред Ботев, тържествен водосвет за бойните знамена за Богоявление
    преди 2 часа
    Започна гласуването за Четвърти фотоконкурс „Хасково - светла коледна приказка“ 2025
    Започна гласуването за Четвърти фотоконкурс „Хасково - светла коледна приказка“ 2025
    преди 3 часа
    Задаржаха четирима за кражби и притежание на наркотици
    Задаржаха четирима за кражби и притежание на наркотици
    преди 3 часа
    Пиян сръбски тираджия удари паркирана кола и избяга, полицаи го заловиха
    Пиян сръбски тираджия удари паркирана кола и избяга, полицаи го заловиха
    преди 4 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – K.LINA x БРАТЯ АРГИРОВИ - ЗАМИРИСВА НА МОРЕ

    Случаен виц

    Хасково сведе глава пред Ботев, тържествен водосвет за бойните знамена за Богоявление
    35 скочиха в Марица, кръста извади Петър Петков

    Чудовищно е, че зад гърба ни хората говорят неща, които са абсолютно верни. - Оскар Уайлд

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Паеля с кафяв ориз
    Паеля с кафяв ориз

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини