Футболистът Калоян Пехливанов спаси кръста на Богоявление в Свиленград

    На големия християнски празник Богоявление – 6 януари, по традиция в Свиленград се проведе ритуалът по хвърляне и спасяване на светия кръст в река Марица. Обичаят символизира кръщението на Исус Христос в река Йордан и се приема като благословия за здраве и късмет през годината.

    В слънчевия и топъл ден 10 млади мъже се хвърлиха във водите на Марица. От 500-годишния каменен мост те бяха насърчавани от десетки жители, дошли да наблюдават надпреварата за християнския символ. Пръв извади кръста 23-годишният Калоян Пехливанов. Той е професионален футболист, в момента играе в Американската сокър лига.  

    Празничния водосвет отслужиха архиерейският наместник отец Константин, архимандрит Атанасий и отец Дионисий. На ритуала присъстваха кметът на общината арх. Анастас Карчев и заместник-кметовете Светлана Динкова и Анелия Георгиева.  Кметът арх. Карчев поздрави и награди победителя.  

    Както всяка година, отците поръсиха и в сградата на Общинска администрация – Свиленград за здраве и успешна работа.

    Източник: Haskovo.NET

