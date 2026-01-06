Джудисти спасиха кръста в Гарваново

В хасковското село Гарваново спазиха Богоявленската традиция и спасиха

Светия кръст от водите на местната река. Близо 20 млади мъже и деца пожелаха да участват в ритуала, който се изпълнява от незапомнени времена на Йордановден.

С благословията на отец Златко кръстът беше хвърлен във водата два пъти. При най-малките смелчаци първи до символа на християнската вяра стигна 12-годишният Тодор Караколев, ученик в ОУ „Св. Иван Рилски“ в Хасково. При

големите кръстът беше спасен от 18-годишния Димитър Димитров от ПМГ

„Акад. Боян Петканчин“.

Любопитното за спасителите на кръста е, че и двамата тренират джудо в Хасково. Всички смелчаци, хвърлили се във водите на реката в Гарваново получиха подаръци от Община Хасково и лично от кмета на селото Иван Христов. В Гарваново Йордановден продължи по стара традиция с веселие, музика и руйно вино.