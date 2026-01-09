От х:

Бадминтонисти от България и Гърция участват на турнира на името на проф. д-р Пюзант Касабян

    Стартираха срещите от международния турнир по бадминтон „Проф. д-р Пюзант Касабян“. Мачове има в залите по бадминтон и хандбал в спортен комплекс „Спартак“. За трофеите се борят състезатели от България и Гърция. Южната ни съседка е представена от възпитаници на клубовете от Сидирокастро Комотини и Александруполис.

    Надпреварата е за различни категории и възрастови групи. Има срещи за активни състезатели, ветерани и любители.
    Днес се провеждат мачовете на сингъл. Утре програмата продължава със срещите на двойки, а в неделя са тези на смесени двойки.

    Домакин е Бадминтон клуб „Хасково“. 
     

    Източник: Haskovo.NET

