Бадминтонисти от България и Гърция участват на турнира на името на проф. д-р Пюзант Касабян

Стартираха срещите от международния турнир по бадминтон „Проф. д-р Пюзант Касабян“. Мачове има в залите по бадминтон и хандбал в спортен комплекс „Спартак“. За трофеите се борят състезатели от България и Гърция. Южната ни съседка е представена от възпитаници на клубовете от Сидирокастро Комотини и Александруполис.



Надпреварата е за различни категории и възрастови групи. Има срещи за активни състезатели, ветерани и любители.

Днес се провеждат мачовете на сингъл. Утре програмата продължава със срещите на двойки, а в неделя са тези на смесени двойки.

Домакин е Бадминтон клуб „Хасково“.

