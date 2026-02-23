Хасково се включва в отбелязването на Световния ден на редките болести

Община Хасково ежегодно отбелязва Световния ден на редките болести – 28 февруари. Целта е да се насочи общественото внимание към нуждите на хората, живеещи с редки болести, и значението на ранната диагностика и адекватното лечение на пациентите.

Синият цвят е символ на кампанията, а Камбанарията в Хасково за поредна година ще бъде осветена в синьо в знак на съпричастност и подкрепа.

През 2026 година Община Хасково в партньорство с Фондация „Вивалекс“ ще проведе информационна кампания за редките болести, разпознаването на симптомите и ранната им диагностика. Над 300 милиона души в света живеят с едно или повече от над 6 000 идентифицирани редки заболявания. Повечето от тях са генетични и присъстват през целия живот на човек, дори ако симптомите не се проявяват веднага след раждането. Отбелязването на Международния ден на редките болести ще помогне на хората да бъдат по-осведомени и ангажирани към собственото си здраве.

Информационното събитие ще се проведе на 27 февруари 2026 г. на пл. „Общински“ от 11:00 часа. Точно в 12:00 ч. към небето ще полетят разноцветни балони в знак на съпричастност към хората, страдащи от редки болести. Същата вечер Камбанарията в парк „Ямача“, до Монумент Света Богородица ще бъде осветена в синьо – цветът на кампанията, която подкрепя страдащите от редки заболявания.