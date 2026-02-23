От х:

Предлагат програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета в Хасково

    Кметът Станислав Дечев предлага в докладна записка приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Хасково за периода 2026-2030 година.

    Проблемът с наличието на голям брой безстопанствени кучета води до здравни рискове за гражданите на община Хасково. Четириногите могат да бъдат преносители на болести, опасни за човека. Много от гражданите се страхуват от безстопанствените кучета и те създават дискомфорт на населението.

    Целта е установяване на контрол върху популацията от домашни и безстопанствени кучета, и редуциране броя на безстопанствените кучета до трайно намаляване на популацията.

    Годишно за функционирането на приюта за безстопанствени животни са необходими 223 000 лева. В сумата са включени възнаграждения, социални и здравни осигурителни вноски, разходите за храна, медикаменти, работно облекло, материали, вода, горива и енергия, разходите за външни услуги, текущ ремонт, разходи за застраховки, данъци и такси.

    Предложението ще бъде гласувано на предстоящото заседание на Общинския съвет.

    Коментари в сайта (1)

      В.
      В.Н
      2 0
      17:29, 23 фев 2026
      Как се измислят тези програми , само за крадене . За хората няма?
    Хасково се включва в отбелязването на Световния ден на редките болести
преди 44 минути
    преди 44 минути
    Възстановена е работата на три от кладенците на помпена станция „Момково"
преди 49 минути
    преди 49 минути
    Ученици от ПГДС-Хасково научиха за функциите на съдията, прокурора и следователя
преди 1 час
    преди 1 час
    Откриха 41 400 британски лири и 33 050 евро в два товарни автомобила и кола
преди 4 часа
    преди 4 часа
    Осигуриха водоноска в Конуш, наводнение в помпена станция „Момково"
преди 6 часа
    преди 6 часа
    Задържаха петима с дрога, водачка отказа тест за наркотици
преди 7 часа
    преди 7 часа

    Ученици от ПГДС-Хасково научиха за функциите на съдията, прокурора и следователя
    Възстановена е работата на три от кладенците на помпена станция „Момково“

    Малко внимание, малко мисъл за другите — и всичко би изглеждало иначе! - Мечо Пух

