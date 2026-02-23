От х:

Ученици от ПГДС-Хасково научиха за функциите на съдията, прокурора и следователя

    Ученици от десети и единадесети клас от ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково участваха в открит урок в Съдебната палата. Пред гимназистите бяха представени професиите на съдия, прокурор, следовател и техния статут. Занятието бе в рамките на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, съвместен проект на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.

    Окръжният съдия Боряна Бончева запозна подробно учениците със задълженията на съдията, правомощията по закон и с конкретните действия, които извършва в хода на съдебното производство по съответно дело. Посочи какви са необходимите изисквания за заемане на длъжността „съдия“ и обясни спецификите на професията. Описа функцията на съдебната власт, защитаваща правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Разясни ролята на съдията и спецификите на наказателния процес, както и правата и задълженията, съгласно Закона за съдебната власт.

    Функцията на прокурора беше разяснена от окръжния прокурор Павел Жеков, който провокира интереса на учениците с участието му в досъдебната и съдебната фаза на процеса – повдигане и поддържане на обвинението, надзора за законност, както и надзора на изпълнение на наложените присъди.

    Образователната програма през учебната 2025 г. – 2026 г. е насочена към формиране и повишаване на правната грамотност и култура на учениците, стимулиране на интереса им към правото и професионално ориентиране в юридическите науки, повишаване на информираността им за съдебната власт, изграждане на ценностно отношение към закона, както и към ограничаване на негативните модели на поведение.

