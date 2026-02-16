Ученици от ПГДС слушаха лекция в хасковския съд за детското насилие и наказателната отговорност

В Окръжен съд – Хасково се проведе поредна лекция от образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Това е съвместен проект на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката.

Председателят на Районен съд – Хасково Пламен Георгиев и заместник-районният прокурор на Хасково Антон Иванов разясниха пред ученици от ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково темата „Детското насилие и агресията в училищата. Наказателна отговорност на непълнолетните. Хулигански прояви на малолетни и непълнолетни лица. Възпитателни мерки спрямо деца“.

Образователната програма през учебната 2025 – 2026 г. е насочена към формиране и повишаване на правната грамотност и култура на учениците, стимулиране на интереса им към правото и професионално ориентиране в юридическите науки, повишаване на информираността им за съдебната власт, изграждане на ценностно отношение към закона, както и към ограничаване на негативните модели на поведение.