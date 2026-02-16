От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

10 °C

Ученици от ПГДС слушаха лекция в хасковския съд за детското насилие и наказателната отговорност

Изображение 1 от 9
Покажи в галерия

    В Окръжен съд – Хасково се проведе поредна лекция от образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Това е съвместен проект на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката.

    Председателят на Районен съд – Хасково Пламен Георгиев и заместник-районният прокурор на Хасково Антон Иванов разясниха пред ученици от ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково темата „Детското насилие и агресията в училищата. Наказателна отговорност на непълнолетните. Хулигански прояви на малолетни и непълнолетни лица. Възпитателни мерки спрямо деца“.

    Образователната програма през учебната 2025 – 2026 г. е насочена към формиране и повишаване на правната грамотност и култура на учениците, стимулиране на интереса им към правото и професионално ориентиране в юридическите науки, повишаване на информираността им за съдебната власт, изграждане на ценностно отношение към закона, както и към ограничаване на негативните модели на поведение.

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Ледената пързалка в Хасково последно ще работи на 18 февруари
    Ледената пързалка в Хасково последно ще работи на 18 февруари
    преди 39 минути
    Изкърпват дупки по централни булеварди и улици в Хасково, почистиха паднали листа и клони
    Изкърпват дупки по централни булеварди и улици в Хасково, почистиха паднали листа и клони
    преди 1 час
    Награди за ученици и нов кабинет по БЕЛ за патронния празник на Езиковата гимназия
    Награди за ученици и нов кабинет по БЕЛ за патронния празник на Езиковата гимназия
    преди 3 часа
    ВиК-Хасково призова живеещите на ул. „Георги Китов“ да осигурят достъп до имотите си
    ВиК-Хасково призова живеещите на ул. „Георги Китов“ да осигурят достъп до имотите си
    преди 5 часа
    Хасковски квартали са без вода заради ел. авария
    Хасковски квартали са без вода заради ел. авария
    преди 5 часа
    Пиян водач се удари в ограда и се преобърна, хванаха 14-годишен да кара кола
    Пиян водач се удари в ограда и се преобърна, хванаха 14-годишен да кара кола
    преди 6 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – 40 FINGERS - Nothing Else Matters

    Случаен виц

    Ледената пързалка в Хасково последно ще работи на 18 февруари

    Ако съм свободен, то е защото винаги работя. - Джими Хендрикс

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Задушени овнешки сарми
    Задушени овнешки сарми

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини