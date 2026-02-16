От х:

Календар

Награди за ученици и нов кабинет по БЕЛ за патронния празник на Езиковата гимназия

    Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ чества своя патронен празник днес. По този повод бяха поднесени цветя пред бюст-паметника на знаменития хасковлия в двора на училището. Присъстващите запазиха минута мълчание в памет на българския учен, общественик и основоположник на биохимията в България.

    Имаше училищно тържество и връчване на наградата „Ученик на годината“. За разлика от предходни години, тази година с решение на Педагогическия съвет бяха отличени не един, а петима заслужили ученици. Това са Кристиана Димитрова от 12.б клас, Георги Василев от 11.в клас, Васил Генчев от 11.е клас, Ралица Терзиева от 11.в клас и Борис Кисимов от 9.ж клас. Те получиха грамота и парична премия от 100 евро, осигурени от дарителя д-р Митко Василев, за изключителни научни и практически постижения, успешно представяне на олимпиади, състезания и конкурси, както и за активна извънкласна и извънучилищна дейност. Други 23 ученици бяха отличени за високи постижения и активна извънкласна дейност.

    Наградите връчи директорът на гимназията Деян Янев, който отправи приветствия за празника към учениците и учителите.

    По случай патронния празник на училището беше открит нов кабинет по български език и литература, изграден по Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Кабинетът включва кът за четене и е предназначен за провеждане на качествена подготовка по БЕЛ, творческо писане, рецитаторски умения и срещи с лектори и творци. Стойността на придобивката е близо 19 000 лева.

    „Новата придобивка ще ни осигури една много вдъхновяваща и мотивираща среда. Кабинетът е направен в съвсем различен стил от всички налични STEM кабинети. Нашата идея беше да създадем обстановка, в която стимулираме необходимостта от четене и творчество, и малко или много да пресъздадем уюта, който излъчва работният кабинет на един писател. Всичко, което е изложено тук, по някакъв начин ще съдейства за това творчеството у децата да се развива много повече“, каза учителят по БЕЛ Жанета Матанова.

    „Надявам се догодина кабинетът да прерасне в цялостен център по хуманитарни науки“, допълни директорът на гимназията Деян Янев. На тържественото откриване гостуваха заместник-кметът на Община Хасково Мария Вълчева и заместник областният управител на Хасково Богдан Кирилов.

    Учениците от клуб „Общество на живите поети“ представиха книжката си „Приключенията на Ванко“, с която целят да насърчат четенето от най-ранна възраст. Авторите съобщиха, че всички средства от продажбата на първата им книга ще бъдат дарени на Преходното жилище за деца от 15 – до 18-годишна възраст в Хасково.

    Жанета Матанова съобщи още, че Езиковата гимназия инициира за първи път конкурс за рецитация „Сърце на глас“ за ученици от всички училища. „Амбицията ни е той да стане национален. А идеята е поезията да бъде не само четена, но и рецитирана и споделяна“, разказа тя. Всяка година конкурсът ще бъде посветен на различен поет, като първото издание е върху стиховете на Ивайло Балабанов.

    Пред клуба, преподавателите и гостите своето творчество представи и Мелек Сали. Тя е възпитаник на гимназията, в момента учи фармация, но пише стихове и проза, има издадена стихосбирка и участва в различни форуми, включително в Националния конкурс за дебютна литература „Южна пролет“.

    Празникът включваше още спортни състезания между отборите на Езиковата гимназия и ПМГ, викторина за делото на проф. д-р Асен Златаров, връчване на награди на финалистите от Creative Writing и беседи в РИМ – Хасково. Акцент бе и проектът „Auf den Spuren von Asen Zlatarov“ („По стъпките на Асен Златаров“), който представя личността на патрона чрез немския език и интерактивни методи.

