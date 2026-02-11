От х:

Ученици от Езиковата гимназия издадоха книжка с благотворителна цел

    Представители на литературен клуб на хасковската Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ издадоха книжка с благотворителна цел.

    Изданието за деца е озаглавено „Приключенията на Ванко – пазителят на приказките“. Това е ученически проект на литературен клуб „Общество на живите поети“ към Езиковата гимназия, учреден в началото на настоящата учебна година.

    Вчера книжката бе представена от група гимназисти със съдействието на ръководителя на клуба Жанета Матанова. Премиерата на книгата бе сред първокласници от ОУ „Св. Климент Охридски“ в Хасково с класен ръководител Мина Соколова. Оказа се, че повечето от младите литератори са били нейни възпитаници и тя ги посрещна изключително радушно и емоционално.

    „Радост е за мен мои ученици да дойдат да представят нещо, което са създали. Очевидно някога съм си свършила работата“, каза Соколова.

    Сред гимназистите бе Иван, носещ името на главния герой в книжката и вдъхновител за написването ѝ. Гимназистът сподели, че преди години не е бил ученолюбив. „Аз преди не обичах да чета книги, но благодарение на вас, това вече не е така“, обърна се Иван към настоящата си учителка Жанета Матанова и към бившата си учителка Мина Соколова.

    „Създадохме детската книжка с цел да насърчим четенето и да покажем, че това е едно много добро нещо“, каза един от гимназистите. Негова съученичка допълни, че идеята им е да провокират по-малките деца да бъдат по-любознателни и по-амбициозни за развитие.

    Книжката е издадена чрез благотворителна инициатива. Проведен е благотворителен кулинарен базар в Езиковата гимназия, като средствата от продажбата на изделията са използвани за отпечатването ѝ. Изданието ще бъде продавано също благотворително – в подкрепа на деца без увреждания и семейство, пребиваващи в Центъра за настаняване от семеен тип, намиращ се до пицария „Гризни“.

    Всички първокласници от ОУ „Св. Климент Охридски“ проявиха желание да си закупят книжката.

    Източник: Haskovo.NET

