32 ученици от Езиковата с Кеймбридж сертификати, училището бе отличено като водещ изпитен център

32 ученици от Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково получиха престижни Кеймбридж сертификати по време на тържество, организирано по повод Европейския ден на езиците. Дипломите бяха връчени на учениците, които успешно положиха изпита за владеене на английски език. Трима от тях – Александър Атанасов (XIIд), Мирела Тончева (XIIе) и Ивелин Боев (XIIб) постигнаха най-високото ниво С2 с подкрепата на своите преподаватели по английски език Димитър Енчев, Невена Дукова и Зорница Димитрова.

Сертификатите бяха връчени от Гергана Гочева – заместник-директор и координатор за провеждането на изпитите Кеймбридж в гимназията. Тя поздрави учениците за успеха им и им благодари за усилията и усърдието, с които се подготвяха за изпита. Водещ на тържеството бе Александра Атанасова (XIIв), която още в IX клас получи Кеймбридж сертификат с ниво на владеене на езика C2.

По време на церемонията Гергана Гочева обяви, че Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково е получила специално отличие от Cambridge University Press & Assessment, с което училището официално е признато за водещ изпитен център за международните изпити по английски език на Cambridge.

Сертификатът, подписан от Франческа Уудуърд – глобален изпълнителен директор „English“ (Global Managing Director, English) в Cambridge University Press & Assessment, удостоверява, че гимназията е една от най-добрите изпитни центрове на Кеймбридж в България и е удостоена със специален сертификат за отличие.