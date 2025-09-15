В Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково тържествено бе открита новата учебна година. Училището посрещна 182 осмокласници в седем паралелки – пет чуждоезикови, една с профил „Природни науки“ и една с профил „Хуманитарни науки“.

Церемонията започна с издигане на националния флаг. Директорът на гимназията Деян Янев поздрави учениците и им пожела успешна, вдъхновяваща и ползотворна учебна година. По повод празника бяха получени поздравителни адреси от министъра на образованието Красимир Вълчев, кмета на Хасково Светослав Дечев и началника на Военно окръжие – Хасково подполковник Петър Петков. Сред официалните гости присъстваха Росица Пракова – началник отдел в РУО – Хасково и Ирина Аргирова – председател на Училищното настоятелство.

По традиция приветствие от името на осмокласниците поднесе Теодора Тонева от 8е клас – ученичката с най-висок бал, приета тази година в гимназията. Празничната програма продължи с изпълнение на песента „Аз и ти“ от ученици от клуб „Зона Х“ с ръководител Боян Гегов.

През тази учебна година в гимназията заработват нови STEM кабинети – пет високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи, изградени с инвестиция от 362 960 лв. Центърът обединява модерни пространства – лаборатории по природни науки, учебни зали по математика и информатика и научна библиотека.

Учениците ще имат на разположение интерактивни екрани, компютри, графични таблети, VR/AR технологии и образователен софтуер, които превръщат ученето в практическо изследване и работа по реални проекти. STEM центърът ще развива дейности в направленията „Природни науки“, „Математика и информатика“ и „Зелени технологии и устойчиво развитие“, като дава възможност на младите хора да работят като истински изследователи, да развиват критично мислене, умения за работа в екип и иновативност.