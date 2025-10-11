От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

16 °C

С постановката "Змеят и голямата балетна бъркотия" откриха 25-ия сезон на Младежки център

Изображение 1 от 18
Покажи в галерия
    Малките танцьори от Балетна школа „Алегро“ към Младежки център Хасково представиха красивата и изключително емоционална постановка "Змеят и голямата балетна бъркотия" в залата на ОНЧ „Заря-1858“ пред стотици зрители. До премиерата на красивата балетна постановка се стигна след много труд и емоции на малките грации и техния вдъхновител- хореографът Мая Габровска. Сценографията е на Александра Габровска, а режисьор и изпълнител на главната роля е Росен Канев- премиер солист на Софийската опера и балет. Това е втори проект, който той реализира с хасковските балерини. Актьорът от Плевенския театър Орхан Таир успя да преведе публиката през лабиринта от класически балетни образци, приказки и сценографски приумици. Публиката видя мотиви от известни балетни постановки като "Лебедово езеро", "Конче вихрогонче", "Спящата красавица", "Лешникотрошачката", "Жизел" и др. Премиерата на „Змеят и голямата балетна бъркотия“ поставя началото на 25-тия си творчески сезон на Младежки център Хасково. Спектакълът е създаден по проект "Нова визия за културата в община Хасково", финансиран от Европейския съюз.
    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Д-р Диляна Никифорова
    Д-р Диляна Никифорова

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Трима пострадаха при челен удар между две коли в село Стойково
    Трима пострадаха при челен удар между две коли в село Стойково
    преди 54 минути
    Батальонът за логистично осигуряване - Стара Загора спечели състезание на полигона „Добрич“
    Батальонът за логистично осигуряване - Стара Загора спечели състезание на полигона „Добрич“
    преди 1 час
    Предимно облачна събота
    Предимно облачна събота
    преди 1 час
    H7 крушки: какви стандарти гарантират безопасно шофиране?
    H7 крушки: какви стандарти гарантират безопасно шофиране?
    преди 2 часа
    Митко Генов е на полуфинал на тенис турнира в Хасково
    Митко Генов е на полуфинал на тенис турнира в Хасково
    преди 19 часа
    Задържаха 1000 фалшиви тонер касети и 30 265 кутии за тях в товарен автомобил
    Задържаха 1000 фалшиви тонер касети и 30 265 кутии за тях в товарен автомобил
    преди 20 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Египет: Животът след живота

    Случаен виц

    ХФК „Хасково“ продължава без спечелена точка и след трети кръг
    Нова учебна година – нови STEM кабинети в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“

    Някои мислят, че единственото нещо, което им е нужно, за да водят дискусия, е устата. - Чудомир

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Компот от сини сливи с малини
    Компот от сини сливи с малини

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини