С постановката "Змеят и голямата балетна бъркотия" откриха 25-ия сезон на Младежки център

Малките танцьори от Балетна школа „Алегро“ към Младежки център Хасково представиха красивата и изключително емоционална постановка "Змеят и голямата балетна бъркотия" в залата на ОНЧ „Заря-1858“ пред стотици зрители. До премиерата на красивата балетна постановка се стигна след много труд и емоции на малките грации и техния вдъхновител- хореографът Мая Габровска. Сценографията е на Александра Габровска, а режисьор и изпълнител на главната роля е Росен Канев- премиер солист на Софийската опера и балет. Това е втори проект, който той реализира с хасковските балерини. Актьорът от Плевенския театър Орхан Таир успя да преведе публиката през лабиринта от класически балетни образци, приказки и сценографски приумици. Публиката видя мотиви от известни балетни постановки като "Лебедово езеро", "Конче вихрогонче", "Спящата красавица", "Лешникотрошачката", "Жизел" и др. Премиерата на „Змеят и голямата балетна бъркотия“ поставя началото на 25-тия си творчески сезон на Младежки център Хасково. Спектакълът е създаден по проект "Нова визия за културата в община Хасково", финансиран от Европейския съюз.
Източник: Haskovo.NET