С постановката "Змеят и голямата балетна бъркотия" откриха 25-ия сезон на Младежки център

Мъж си купил ново БМВ и го подкарал с висока скорост. След малко обаче забелязал преследващата го полицейска кола с включена червена лампа. Шофьорът си казал "Аз съм с БМВ, няма начин да ме стигне" и ускорил още повече. След няколко минути преследване обаче решил, че така си влошава положението, отбил встрани и спрял. Полицаят приближил и казал:

- Добрее. Днес имах тежък ден, края на смяната ми е, освен това е петък, 13-ти. Не ми се пишат разни актове и фишове, така че ако ми дадеш за превишената ти скорост добро обяснение, каквото не съм чувал досега, те пускам да си ходиш.

Шофьорът помислил и казал:

- Предната седмица жена ми избяга с един полицай. Уплаших се да не би да ме гони, за да ми я върне.

Полицаят казал:

- Приятна събота и неделя!