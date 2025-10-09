МВР и учениците от Езиковата борят престъпността заедно

Ученици от 12 клас в Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково участваха в лекция на тема „Престъпления против собствеността“. Лекцията бе водена от Милен Иванов Чочков, инспектор в сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР – Хасково, и Катерина Стойчева, инспектор ДПС (Детска педагогическа стая) в сектор „ПКП“ при ОДМВР – Хасково.

Събитието е част от националната програма „Предпазване на младите хора от престъпления“, одобрена от министъра на вътрешните работи, по която гимназията е партньор на МВР – Хасково през тази учебна година. Програмата, разработена от експерти от Главна дирекция „Национална полиция“, е насочена основно към дванадесетокласниците, които скоро ще поемат по пътя на самостоятелния живот. Целта ѝ е да повиши информираността им по ключови теми и да развие умения за безопасно поведение и избягване на рискови ситуации.

В рамките на инициативата предстои да бъдат представени още три теми: „Превенция на трафика на хора“, „Превенция на употребата на наркотични вещества“ и „Превенция на престъпленията и виктимизацията чрез информационни и комуникационни технологии“. Лекциите имат не само информативен, но и практичен характер – младежите научават как да се предпазват от различни видове престъпления и как да реагират, ако станат жертва.



Според експертите от МВР училището е най-подходящото място за подобна превантивна дейност, тъй като именно там информацията достига до най-широк кръг млади хора. Такива инициативи допринасят за изграждането на информирано и отговорно поколение, способно да разпознава рисковите ситуации и да реагира адекватно.