Деветокласничка от Езиковата стана международен първенец на „Балканите четат“

Магдалена Димова от 9б клас от хасковската Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ стана международен първенец на престижното състезание по творческо четене на немски език „Балканите четат“. Във финалния кръг тя се състезава с ученици от Косово, Сърбия и България. С пълно мнозинство на журито Магдалена заслужено спечели първата награда и в двата кръга – творческо четене и комуникация.



Това е четвърти пореден триумф за деветокласничката. След училищния, регионалния (Южна България) и националния финал тя отново доказа своя талант. Този път успехът беше постигнат и на международната сцена.



Журито бе съставено от консултанти по немски език за Немската езикова диплома от Косово и Сърбия, преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“ и представители на Гьоте институт. Финалът се проведе в сградата на Софийския университет.



Проектът „България чете“ (Bulgarien liest vor) се провежда от 2014 г. по инициатива на Централната служба за обучение по немски език в чужбина (ZfA). Целта му е да мотивира учениците към четене, да развие четивната им култура и да повиши интереса им към немската художествена литература.



Успехът на Магдалена се дължи и на подкрепата на нейните учители по немски и български език – Галина Камбурова и Жанета Матанова.