Мартин Бъчваров и Хелена Стойкова са новите принц и принцеса на Езиковата гимназия

    Мартин Бъчваров и Хелена Стойкова от 11А клас са новите принц и принцеса на хасковската Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“. Те бяха коронясани днес на официално тържество в двора на училището от миналогодишните победители Никола Колев и Скай Томлинсън.

    Новата двойка бе избрана в съревнование с другите претенденти Беркай Рафет и Кристина Панчева от 12Б клас. В гласуването са участвали близо 750 гимназисти и учители. По-голяма подкрепа са получили именно Мартин и Хелена, които ще бъдат ангажирани с организирането на тазгодишния фашинг, който обикновено се провежда през февруари.

    И двамата обещаха, че предстоящото тържество ще е грандиозно и запомнящо се, каквото не е имало досега.

    Поздравления към новокоронясаните принц и принцеса и към всички гимназисти отправи директорът Деян Янев.

    Днешното тържество завърши с хоро в двора на гимназията. Повече от атмосферата може да видите във видеото към публикацията.

    Източник: Haskovo.NET

    Нови 26 жилищни блока в Хасково ще бъдат санирани
    7 нарушители на пътя са заловени за три дни в Хасковско
    Полицаи арестуваха петима в региона за притежание на наркотици, сред тях и жена на 66 години
    Иззеха 810 парфюмни води ментета
    Двама водачи пострадаха при катастрофи, единият е с опасност за живота
    Мъглива сутрин и облачен ден ни очаква днес
