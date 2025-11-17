Мартин Бъчваров и Хелена Стойкова са новите принц и принцеса на Езиковата гимназия

Мартин Бъчваров и Хелена Стойкова от 11А клас са новите принц и принцеса на хасковската Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“. Те бяха коронясани днес на официално тържество в двора на училището от миналогодишните победители Никола Колев и Скай Томлинсън.

Новата двойка бе избрана в съревнование с другите претенденти Беркай Рафет и Кристина Панчева от 12Б клас. В гласуването са участвали близо 750 гимназисти и учители. По-голяма подкрепа са получили именно Мартин и Хелена, които ще бъдат ангажирани с организирането на тазгодишния фашинг, който обикновено се провежда през февруари.

И двамата обещаха, че предстоящото тържество ще е грандиозно и запомнящо се, каквото не е имало досега.

Поздравления към новокоронясаните принц и принцеса и към всички гимназисти отправи директорът Деян Янев.

Днешното тържество завърши с хоро в двора на гимназията. Повече от атмосферата може да видите във видеото към публикацията.