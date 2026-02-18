Златаровци ще играят испански театър в Мадрид след второ място на национален фестивал

Голям успех за театралната трупа по испански език към Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ Хасково. Учениците завоюваха второ място на XXVI Национален фестивал на училищния театър на испански език и заслужено получиха признание за своя талант, упоритост и отдаденост. Събитието бе организирано от отдел „Образование“ на Посолство на Испания в България.

На сцената на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ те представиха пиесата „Четири сърца със спирачка и на заден ход“ от испанския драматург Енрике Понсела. Със своята артистичност, сценично присъствие и отлична езикова подготовка младите актьори от 8.ж и 10.ж клас впечатлиха журито и публиката и заслужено се наредиха сред най-добрите в страната.

Благодарение на отличното си представяне учениците ще имат честта да представят гимназията на XXVII Международен фестивал на училищния театър на испански език в Мадрид, който ще се проведе от 8 до 11 юни 2026 г. Това е изключително признание и възможност учениците да играят испански театър на международна сцена – в сърцето на Испания.

Испанският театър е инициатива с традиции в Езиковата гимназията в Хасково. Групата ученици се ръководи от испанския учител в училище Мерседес дел Кармен Мена Родригес.