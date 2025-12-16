От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

8 °C

Ученички от Езиковата гимназия в Хасково с първо и второ място в Национален конкурс по приложно изкуство

Изображение 1 от 12
Покажи в галерия

    Симона Кабадалиева и Несил Фикрет от хасковската Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ са класирани съответно на първо и второ място в Първи национален конкурс по приложно изкуство „Коледни фантазии“. Проявата е организирана съвместно от Министерството на образованието и науката, Национален дворец на децата, Регионално управление на образованието – Разград, Община Разград и Център за ученическо техническо и научно творчество.

    Участваха общо около 7000 деца и младежи от цялата страна с рисунки, картички, сурвачки. Те бяха разпределени в четири възрастови групи: предучилищна възраст, 1 – 4 клас, 5 – 8 клас и 9 – 12 клас. Двете ученички от Хасково са заели призовите места при най-големите. Те имат възможност да кандидатстват за отпускане на държавна стипендия, каза директорът на Езиковата гимназия Деян Янев.

    Симона и Несил са от 10В клас, паралелка „Английски с немски език“, но изразяват творчески талант. За Симона това не е първа награда.

    Момичетата са творили на тема „Коледно вълшебство“. Изработили са рисунки на кадастрон с темперни бои и акварел. Проводник за участието на ученичките в конкурса е била учителката им по изобразително изкуство Хрипси Митова. Тя поясни, че общо 7 ученици от хасковската гимназия са участвали в проявата, като са представили впечатляващи творби, но само двете момичета са заели призови места.

    „Симона и Несил вложиха емоция и чувства, които им навява темата“, каза Хрипси Митова.

    „Още като разбрах за конкурса си представих, че Коледата вдъхва някакво вълшебство. На рисунката ми са изобразени две бедни деца, които седят пред елха – символ на Коледата и тя им осветя живота“, сподели Симона.

    „На моята рисунка е изобразена елха в бална зала. За мен коледната магия се крие в сплотеността между хората. Когато хората са събрани на едно място, те поне за малко забравят за своите проблеми. Това носи вълшебството на Коледа“, сподели Несил.

    През 2026 г. предстои честване в Езиковата гимназия в Хасково за 55 г. от създаването. „В тази връзка ще бъде организирана изложба с творби на ученици от гимназията, занимаващи се с изобразително изкуство“, каза директорът Деян Янев.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    НАП и КЗП са извършили 564 проверки в търговски вериги и магазини за два месеца
    НАП и КЗП са извършили 564 проверки в търговски вериги и магазини за два месеца
    преди 1 час
    Поддържащ кабел на тролейбусната мрежа се скъса на бул. „Раковски“
    Поддържащ кабел на тролейбусната мрежа се скъса на бул. „Раковски“
    преди 1 час
    Двама млади водачи са в болница след катастрофа до Градската градина
    Двама млади водачи са в болница след катастрофа до Градската градина
    преди 2 часа
    Община Хасково дарява на АПИ идеен проект за изграждане на два обходни пътя на града
    Община Хасково дарява на АПИ идеен проект за изграждане на два обходни пътя на града
    преди 3 часа
    Каратеките на „Аида Вадо-рю“ с отличия от турнир в Стара Загора
    Каратеките на „Аида Вадо-рю“ с отличия от турнир в Стара Загора
    преди 4 часа
    ПГТАТ – Хасково с договор за сътрудничество с ВТУ „Тодор Каблешков“ – София
    ПГТАТ – Хасково с договор за сътрудничество с ВТУ „Тодор Каблешков“ – София
    преди 4 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Marc Anthony - Ale Ale

    Случаен виц

    Двама млади водачи са в болница след катастрофа до Градската градина
    НАП и КЗП са извършили 564 проверки в търговски вериги и магазини за два месеца

    Да стоиш по средата на пътя е много опасно; удря те трафикът и от двете страни. - Маргарет Тачър

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Месно руло с плънка
    Месно руло с плънка

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини