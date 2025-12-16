Ученички от Езиковата гимназия в Хасково с първо и второ място в Национален конкурс по приложно изкуство

Симона Кабадалиева и Несил Фикрет от хасковската Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ са класирани съответно на първо и второ място в Първи национален конкурс по приложно изкуство „Коледни фантазии“. Проявата е организирана съвместно от Министерството на образованието и науката, Национален дворец на децата, Регионално управление на образованието – Разград, Община Разград и Център за ученическо техническо и научно творчество.

Участваха общо около 7000 деца и младежи от цялата страна с рисунки, картички, сурвачки. Те бяха разпределени в четири възрастови групи: предучилищна възраст, 1 – 4 клас, 5 – 8 клас и 9 – 12 клас. Двете ученички от Хасково са заели призовите места при най-големите. Те имат възможност да кандидатстват за отпускане на държавна стипендия, каза директорът на Езиковата гимназия Деян Янев.

Симона и Несил са от 10В клас, паралелка „Английски с немски език“, но изразяват творчески талант. За Симона това не е първа награда.

Момичетата са творили на тема „Коледно вълшебство“. Изработили са рисунки на кадастрон с темперни бои и акварел. Проводник за участието на ученичките в конкурса е била учителката им по изобразително изкуство Хрипси Митова. Тя поясни, че общо 7 ученици от хасковската гимназия са участвали в проявата, като са представили впечатляващи творби, но само двете момичета са заели призови места.

„Симона и Несил вложиха емоция и чувства, които им навява темата“, каза Хрипси Митова.

„Още като разбрах за конкурса си представих, че Коледата вдъхва някакво вълшебство. На рисунката ми са изобразени две бедни деца, които седят пред елха – символ на Коледата и тя им осветя живота“, сподели Симона.

„На моята рисунка е изобразена елха в бална зала. За мен коледната магия се крие в сплотеността между хората. Когато хората са събрани на едно място, те поне за малко забравят за своите проблеми. Това носи вълшебството на Коледа“, сподели Несил.

През 2026 г. предстои честване в Езиковата гимназия в Хасково за 55 г. от създаването. „В тази връзка ще бъде организирана изложба с творби на ученици от гимназията, занимаващи се с изобразително изкуство“, каза директорът Деян Янев.