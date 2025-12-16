От х:

Каратеките на „Аида Вадо-рю“ с отличия от турнир в Стара Загора

    Над 500 състезатели от 24 клуба се включиха в националния турнир по карате Купа „Берое“. Участваха и седем възпитаници на хасковския клуб „Аида Вадо-рю“. Хасковлии успяха да завоюват три сребърни и два бронзови медала.

    Стилиян Язаджиев отново се представи на ниво и спечели два сребърни медала. Той се класира на второ място в тежката категория при кадети в категория +70 кг. Язаджиев е втори и при джуниорите в кат. +68 кг. Другият сребърен медал е на сметката на Егемен Кадир, който стана втори при момчетата до 10 години в кат. до 35 кг. С трети места са Естефания Вилиева и Моника Николова. Вилиева е бронзова медалистка при момичетата до 10 години в кат. до 40 кг, а Николова е трета при джуниорките в кат. +59 кг.
    Другите представители на клуба – Аяз Кадир, Себастиан Алеманов и Еда Акиф, се класираха на петите места в своите категории.

    Източник: Haskovo.NET

