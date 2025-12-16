На 12.12.2025 г. директорът на Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии „Никола Й. Вапцаров“, гр. Хасково Надежда Иванова подписа договор за сътрудничество с ректора на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София проф. д-р инж. Красимир Кръстанов. На събитието присъства и зам.-ректорът по учебната дейност доц. д-р инж.-икон. Юлия Варадинова, а от страна на гимназията – зам.-директорът инж. Стоянка Петрова.

С подписването на договора се инициират партньорски взаимоотношения между двете институции, които включват участие в съвместни инициативи и проекти, обмен на опит между преподаватели, както и провеждане на производствени практики на ученици от специалности „Автотранспортна техника“, „Електрически превозни средства“, „Електрообзавеждане на транспортна техника“, „Експлоатация на автомобилния транспорт“ и др.

Предвижда се в изпълнение на дейности по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран от Програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз, възпитаниците на гимназията да посетят лабораторния комплекс на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ и да се запознаят със специализираните учебни лаборатории на част от катедрите, да присъстват на изпитвания в реална обстановка и да получат информация за възможностите за продължаване на обучението и съвременните тенденции за практическа реализация.

Сътрудничеството ще подпомогне учениците в избора им на бъдеща професионална реализация, ще разшири знанията им в областта на транспорта и технологиите, ще улесни прехода им от средно към висше образование.

Подписването на договора е още една стъпка към изграждането на устойчива връзка между средното и висшето образование в полза на развитието на младите хора.