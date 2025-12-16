Двама млади водачи са в болница след катастрофа до Градската градина

Двама млади водачи пострадаха при катастрофа на булевард „България“ в Хасково. Инцидентът стана около 15 часа днес в района на Градската градина.

Ударът е между лек автомобил „Ауди“, шофиран от 18-годишно момиче в посока центъра на областния град и лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 18-годишно момче в посока квартал „Бадема“. По първоначална информация, девойката се е разсеяла, тъй като видяла съученички на спирката, навлязла частично в насрещната лента за движение и последвал удар.

След сблъсъка момчето е откарано с линейка в хасковската болница. Малко след произшествието момичето също заяви, че не се чувства добре и нейна близка се ангажира да я откара с личен автомобил до Спешното отделение.

На мястото на катастрофата имаше пътни полицаи за изясняване на случая. Шофьорите са тествани за алкохол, но промили не са отчетени.

Движението в района беше временно ограничено за движение на коли в едната лента.