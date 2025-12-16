От х:

Поддържащ кабел на тролейбусната мрежа се скъса на бул. „Раковски“

    Поддържащ кабел на контактната мрежа на тролейбусите се скъса малко преди 16 часа в Хасково. Инцидентът стана на бул. „Раковски“ на спирката пред търговския комплекс.

    При скъсването на кабела няма пострадали минувачи или повредени автомобили. Екипи на пожарната и полицията отцепиха района. По жицата не тече ток, тя има поддържащи и стабилизиращи функции. Токът за тролеите е бил спрян превантивно, научи Haskovo.net. 

    Новите тролеи на Хасково разполагат и с резервен дизелов двигател. Водачът на една от машините го използва, за да напусне района на аварията. Пътниците бяха свалени преди това на спирката до училище „Св. Иван Рилски“.

    Източник: Haskovo.NET

