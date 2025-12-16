Отиде си дългогодишният състезател и треньор по хандбал Ангел Колев

На 51-годишна възраст си отиде един от основните двигатели в хасковския клуб по хандбал „Асти ‘91“ Ангел Колев. Той е починал снощи, съобщиха от ръководството на клуба.

Колев бе дългогодишен състезател на клуба. Той бе вратар в продължение на десетилетия. След това пое към треньорското поприще. Под негово ръководство юношеските гарнитури на „Асти ‘91“ стигнаха до редица успехи от републиканските първенства по хандбал и по плажен хандбал.

Опелото ще бъде утре от 13:30 часа на Централния гробищен парк в Хасково.

Екипът на Haskovo.net изказва съболезнования на семейството и приятелите на Ангел Колев.