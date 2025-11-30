От х:

Календар

Отличен 6 за „Асти ‘91“ във втори кръг от първенството

    Хасково бе домакин на двубоите от втори кръг на хандбалната „Б“ група за лъже. Двубоите се играха в зала „Вълчо Даскалов“ в спортен комплекс „Спартак“. 

    Преди началото един от опитните играли на „Асти ‘91“ Тенчо Тенев бе уважен от ръководството на клуба и от публиката. За Тенев това бе бенефис, от от клубното ръководство го наградиха с грамота и почетна фланелка. 

    Самият турнир бе много интересен турнир. А за домакините и успешен. Хандбалистите на „Асти ‘91“ спечелиха и двете си срещи. 

    На старта хасковлии излязоха срещу отбора на ХК „Петър Бабев“ (Несебър). Получи се равностойна среща. Играеше се гол за гол, а в крайна сметка „Асти“ спечели с 26:23. 

    Двубоят не бе лесен за ръководене. Съдийската двойка даде 3 червени картона. След спречкване директно бяха изгонени Тенчо Тенев от „Асти ‘91“ и Мариян Щерянов несебърския отбор. 

    Жълт картон получи треньорът на домакиките Константин Костадинов. Ивайло Тенев пък бе изгонен след три санкции за по 2 минути.

    Във втората си среща домакините играха с „Труд“. И този двубой започна равностойно, но към края хасковлии натрупаха аванс и спечелиха с 32:26. 

    С 14 гола турнира завърши Георги Славчев. 10 попадения добави Ивайло Тенев. От треньорския щаб похвалиха целия тим, основната част от който са юноши до 16 и до 19 години. Похвалени бяха и опитните Георги Славчев, Тенчо Тенев и Петър Тенев, които се включиха в надпреварата, както и младият вратар Кирил Пеличев. 

    С днешните си две победи хасковлии завършиха годината по перфектен начин. След изиграните два кръга тимът е с три успеха и една загуба на сметката си. 

    Източник: Haskovo.NET

    Още новини

    Последни новини