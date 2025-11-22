Малките хасковски хандбалистки със силна игра на старта на шампионата

Момичетата на хандбалния “Хасково” записаха добро резултати и силна игра в първи кръг от първенството. Надпреварата за състезателки до 11 години се проведе в залата в село Труд.

Хандбалистките на треньора Антония Димитрова записаха равенство със “Свиленград” и победиха “Труд”. Със “Свиленград” двубоят завърши при резултат 16:16. Победата над “Труд” дойде с резултат 20:13 гола.

“Доволна съм от играта на децата. Част от тях дори са по-малки на възраст, но въпреки това ядрото е добре подготвено”, заяви за Haskovo.net Антония Димитрова.

Тя съобщи още, че възпитаничката на хасковския клуб Елеонора Кирева е преминала тридневен лагер с националния отбор на България и ще замине на световни квалификации в Косово. Кирева ще участва в пресявките в националния отбор до 17 години, след което ще е в състава и при 19-годишните.