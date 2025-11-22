От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

17 °C

Малките хасковски хандбалистки със силна игра на старта на шампионата

Момичетата на хандбалния “Хасково” записаха добро резултати и силна игра в първи кръг от първенството. Надпреварата за състезателки до 11 години се проведе в залата в село Труд. 

Хандбалистките на треньора Антония Димитрова записаха равенство със “Свиленград” и победиха “Труд”. Със “Свиленград” двубоят завърши при резултат 16:16. Победата над “Труд” дойде с резултат 20:13 гола. 

“Доволна съм от играта на децата. Част от тях дори са по-малки на възраст, но въпреки това ядрото е добре подготвено”, заяви за Haskovo.net Антония Димитрова.

Тя съобщи още, че възпитаничката на хасковския клуб Елеонора Кирева е преминала тридневен лагер с националния отбор на България и ще замине на световни квалификации в Косово. Кирева ще участва в пресявките в националния отбор до 17 години, след което ще е в състава и при 19-годишните.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Спорт

“Родопа” сложи край на победната серия на ОФК “Хасково”
“Родопа” сложи край на победната серия на ОФК “Хасково”
преди 2 минути
Ротарианската гора на Кенана порасна с 47 дъба
Ротарианската гора на Кенана порасна с 47 дъба
преди 5 часа
Възстановиха потрошена беседка в хасковски парк
Възстановиха потрошена беседка в хасковски парк
преди 5 часа
Хасково стиска палци за Яница на Мис България - 2026 тази вечер
Хасково стиска палци за Яница на Мис България - 2026 тази вечер
преди 7 часа
85-годишен с обгорени лице и ръце след пожар
85-годишен с обгорени лице и ръце след пожар
преди 8 часа
Денят на четенето бе отбелязан във ФСГ – Хасково
Денят на четенето бе отбелязан във ФСГ – Хасково
преди 23 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – ЛЮБО КИРОВ - За красивите неща

Случаен виц

Ученици от Езиковата гимназия посетиха печатница в Деня на четенето - България
Самодейни подобрения по знаците в Хасково: Бавно, yavaş, деца!

Иска ми се да можеше да затворим коледното настроение в буркани и да отваряме по един всеки месец - Харлан Милър

Последни обяви

Случайна рецепта

Чийзкейк със сос от замразени ягоди
Чийзкейк със сос от замразени ягоди

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини