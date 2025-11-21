От х:

Самодейни подобрения по знаците в Хасково: Бавно, yavaş, деца!

    Подобрения по пътните знаци са направени в хасковския квартал „Овчарски“. Те се намират до детска градина №1 „Ян Бибиян“ край улица „Македония“, видя екип на Haskovo.net.

    По някои от пътните знаци са изписани думи с маркер: „Не влизай, тясно!“, „Деца! Карай бавно“, „Бавно,yavaş, деца!”, „Деца, тротинетки!”.

    Какво е провокирало творчеството по знаците, не е ясно. Може да се предполага, че призивът по пътните съоръжения е към водачи, които не спазват Закона за движение по пътищата и шофират с превишена скорост, преминавайки край детската градина, край която се движат много деца и родители.

    Източник: Haskovo.NET

    Ученици от Езиковата гимназия посетиха печатница в Деня на четенето - България
    Кола излетя от платформа и се обърна по таван

