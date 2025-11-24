Аварии оставиха без вода част от Хасково и 15 села в региона

Екипи на ВиК работят по отстраняването на авария по главен водопровод в Хасково от „Източна зона“, видя екип на Haskovo.net . Строително-ремонтните работи са на улица „Яне Сандански“ и това е причината временно с нарушено водоподаване да са части от кварталите „Тракийски“,“ Овчарски“,“ Македонски“,“ Хисаря“, “Младежки хълм“.

Още за тази авария в снимките и видеото към статията.

Подмяна на част от главен водопровод в района на село Оряхово е причина за възможно смущение във водоподаването на села по водопровода от Момково, допълват от воднто дружество.

На резервни количества днес са селата Оряхово, Изворово, Васково, Черепово, Браница, Младиново, Костур. Авария се отстранява на същия водопровод до помпена станция „Бабица“, което е причина на резервни количества днес са и селата Райкова могила, Мустрак, Чернодъб, Щит, Пашово, Михалич, Сладун.

Строително-ремонтни работи се извършват и по водопровода за село Константиново.