Авария до помпената станция в Ябълково оставя голяма част от Хасково без вода

Голяма авария на изхода от помпената станция в с. Ябълково оставя голяма част от Хасково без вода днес, съобщиха от водното дружество. Причината е в изключително остарелия магистрален водопровод, обясниха от ВиК Хасково.

Изкопът е до самата сграда на помпената станция. Само заварките по тръбата ще отнемат 4 часа. Очаква се повредата да бъде отстранена до края на деня. Възможно е северната част на Хасково, където са и най-населените квартали с блокове като "Орфей", "Куба", "Бадема" и "Дружба" 1,2 и 3 да бъдат без вода или с нарушено водоподаване.

Резервоарът на водонапорната кула е пълен и се очаква да осигурява вода до тази вечер, но налягането в тръбите ще е по-ниско от обичайното, обясниха от ВиК Хасково.