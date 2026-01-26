От х:

Цял вход в Хасково е наводнен, обвиняват екип на ВиК за инцидента

    Цял вход в жилищен блок в ж.к. „Орфей“ е наводнен, след като екип на ВиК дошъл да сменя водомери, но не спрели водозахранването, повредили инсталацията, а след това си тръгнали, защото не са достатъчно компетентни, за да се справят със ситуацията.

    Инцидентът е станал в понеделник преди обяд. Екипът на ВиК дошъл във вход Б на бл. 27А в кв. „Орфей“ да сменя водомери по заявка. По неизвестни причини централният кран за спиране на водата в мазето не е бил спрян. След това са направени два опита за смяна, а водомери под налягане в жилища на 7-ми и 4-ти етаж. 

    „Резултатите бяха катастрофални. Причиниха наводнения и си тръгнаха. От часове чакаме да дойде аварийна група“, е версията на живеещите във входа. Преди да си тръгнат работниците, отказали да се представят с имената си, твърдят потърпевшите.

    От ВиК Хасково съобщиха за Haskovo.net, че е започнала проверка по случая. Засега няма яснота кой ще поеме отговорността и ще възстанови щетите. Припомняме, че услугата „смяна на водомер“ се извършва по заявка и след предварително заплащане във водното дружество.

    Източник: Haskovo.NET

    Недоволство в кв. „Изток 2“ в Димитровград: ВиК прекъсва водата на нередовни абонати с големи задължения
    775 хиляди лева инвестиции от "ВиК"
    Със съдия-изпълнител "ВиК" ще си събира дълговете
    преди 2 часа
    преди 2 часа
    преди 3 часа
    преди 3 часа
    преди 3 часа
    преди 3 часа
    преди 4 часа
    преди 4 часа
    преди 4 часа
    преди 4 часа
    преди 4 часа
    преди 4 часа

