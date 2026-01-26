От х:

„Южна пролет“ 2026 година очаква своите участници и лауреати

Хасково ще бъде отново Литературната столица на България на 22, 23 и 24 април 2026г. В празничните дни на българското слово и младите таланти градът ни ще посрещне десетки дебютанти, съвременни класици, критици, автори и публика, която обича и цени словото, съобщават от Община Хасково.

Община Хасково организира 54-ти Национален конкурс за дебютна литература „Южна пролет“ и съхранява традицията от нашия красив град да започва творческия път на онези автори, които пишат съвременната литературна история на България.

„Южна пролет“ Хасково ’2026 очаква всички млади автори на поезия, проза, литературна критика и история, детска литература, филмов сценарий и театрална драматургия да участват Националния конкурс за дебютна литература. 

Условия за участие:
В конкурса се приемат първи дебютни книги, филмови сценарии и пиеси на автори до
40-годишна възраст в един от следните жанрове:

- Поезия (стихосбирки, поеми) – издадена книга
- Проза  (разкази, повести, романи) – издадена книга
- Литературна критика и литературна история – издадена книга
- Детска литература – издадена книга
- Филмов сценарий
- Драматургия

Книгите следва да са издадени в периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г.(включително). Филмовите сценарии и пиесите не трябва да са публикувани или представени пред публика.
Приемат се само книги, сценарии и пиеси на български език. В случай на съавторство, всички автори на творбата трябва да са на възраст до 40 години. 

Един кандидат може да участва в конкурса само с една творба, независимо дали е написана самостоятелно или в съавторство. Всяка творба участва само в едно издание на конкурса.

Община Хасково присъжда във всеки от шестте жанра награда „Лауреат“ с бронзова статуетка „Пегас“ и парично възнаграждение в размер на 515€. 

Книгите се представят в пет екземпляра, които не се връщат на авторите. Филмовите сценарии и пиесите се представят разпечатани в пет екземпляра, които не се връщат на авторите. Книгите, филмовите сценарии и пиесите се представят заедно с биографични данни за дебютанта (със задължително посочени име, презиме и фамилия; дата, месец и година на раждане на участника), негова снимка (по възможност в размер за лични документи - 35x45mm), e-mail и мобилeн телефон на адрес: Община Хасково, отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт“, пл. „Общински“ №1, 6300 гр. Хасково. Творбите и документите на участниците в конкурса се приемат до 27.03.2026 г.

За повече информация: Тел.: 038/ 603 391, 603 459, Е-маil: culture@haskovo.bg

Източник: Haskovo.NET

