Премиера на Червената шапчица в Хасково на 31 януари

Време е за премиера! Хасковският театър „Иван Димов“ отправя покана към всички малки и големи почитатели на изкуство на среща с Червената шапчица.

Премиера на спектакъла: тази събота, 31 януари, от 11:00 и от 18:00 часа в залата на Младежки център Хасково.

Защо след повече от 300 години все още разказваме и се вълнуваме от историята за момиченцето, вълка и пътеката през гората?

Може би защото децата се нуждаят от приказки, които да ги подготвят за реалния свят. А може би и защото в най-простите истории крият най-сложните истини.

Нека заедно да се пренесем в света на приказките, там където мечтите от детството ни оживяват!

31 ЯНУАРИ /СЪБОТА/

Червената шапчица по Братя Грим – Премиера

ОП „Младежки център“, 11 ч. и 18 ч.

Драматизация и режисура: Леонард Капон

Сценография: Ханна Шварц

Музика: Пламен Петков

Актьори: Нелина Михайлова, Стефана Дункова, Илиян Диков, Любомир Василев