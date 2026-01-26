От х:

Премиера на Червената шапчица в Хасково на 31 януари

    Време е за премиера! Хасковският театър „Иван Димов“ отправя покана към всички малки и големи почитатели на изкуство на среща с Червената шапчица.

    Премиера на спектакъла: тази събота, 31 януари, от 11:00 и от 18:00 часа в залата на Младежки център Хасково.

    Защо след повече от 300 години все още разказваме и се вълнуваме от историята за момиченцето, вълка и пътеката през гората?

    Може би защото децата се нуждаят от приказки, които да ги подготвят за реалния свят. А може би и защото в най-простите истории крият най-сложните истини.

    Нека заедно да се пренесем в света на приказките, там където мечтите от детството ни оживяват!

    31 ЯНУАРИ /СЪБОТА/

    Червената шапчица по Братя Грим – Премиера

    ОП „Младежки център“, 11 ч. и 18 ч.

    Драматизация и режисура: Леонард Капон

    Сценография: Ханна Шварц

    Музика: Пламен Петков

    Актьори: Нелина Михайлова, Стефана Дункова, Илиян Диков, Любомир Василев

