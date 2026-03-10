От х:

Временно се преустановява приемът на заявления за смяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи

    От 16 март, понеделник, временно се преустановява приемът на заявления за смяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Заявления ще се приемат до 12:00 часа в петък, 13 март, съобщиха от Община Хасково. 

    Поради засиления интерес от страна на гражданите към проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Хасково“, финансиран по Приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021–2027 г., приемът на документи се преустановява, с цел осигуряване на необходимото време за обработка на постъпилите до момента заявления, сключване на договори с одобрените кандидати и извършване на обходи на жилищата.

    От 17 февруари, когато беше възобновен приемът на заявления вече са постъпили над 1000 нови искания за смяна на старите печки на твърдо гориво с екологични уреди. Приемът на заявления ще бъде възобновен след обработването на подадените до момента документи, а обществеността ще бъде информирана своевременно. 

    „Благодарим на всички граждани на община Хасково за проявения интерес към проекта, за активното им участие в съвместните ни усилия за подобряване качеството на атмосферния въздух и превръщането на Хасково в още по-чист и още по-зелен град“, допълват от кметството. 

    Tази публикация е създадена в рамките на проект №:BG16FFPR002-5.001-0005 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Хасково “, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда 2021-2027 г. “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

    Източник: Haskovo.NET

