Криза за паркоместа в Хасково – блокове си заграждат дворовете със скоби и бариери

Кризата за паркоместа в Хасково е тотална. Усеща се всекидневно дори в крайните квартали, а в централната градска част паркирането е кошмар. Често най-потърпевши са живеещите в сградите, които не могат да спрат пред или в поне в близост до дома си.

Съседските разправии са ежедневие, защото често паркоместата около една сграда са много по-малко от желаещите да си спрат пред блока. А за външните и непознати коли се вземат брутални мерки. От вдигнати чистачки, до надраскани врати и спуснати гуми.

В някои сгради има поставени бариери или скоби, които ограничават достъпа на „натрапници“. Това частично решение на проблема обаче много често се оказва незаконно. Причината е, че често междублоковите пространства и задните дворове не са собственост на живеещите в сградата, а са общинска собственост – публична или частна.

„Дори и когато парцелът е частен пак има проблем. И той е във факта, че искащите да паркират там са много повече от местата, които могат да се заградят с бариера. И за това много често подалите заявление получават откази. Скобите пък са изцяло незаконни, когато препречват подстъп към общински парцел. Те могат да се поставят законно, срещу съответни такси, но една скоба може да „пази“ само едно паркомясто. Да се използва като преграда за цели дворове е недопустимо“, казаха от кметството за Haskovo.net.

Последният сигнал, който получихме по темата, е свързан със сградата на ул. „Странджа планина“ 17. Неособено големият блок се намира точно срещу известен хасковски ресторант, в отсечката между бул. „Раковски“ и ул. „Георги Кирков“.

Там е поставена скоба с дистанционно управление между блока и оградата на съседния парцел.

„Паркирането е неразрешим проблем, не можем да си стигнем до гаражите, непрекъснато има други коли, които нямат нищо общо с тази сграда. Наблизо освен ресторант има поликлиника, на метри е сградата на НОИ. Да няма паркинг в район, с такава концентрация на често посещавани публични сгради е абсурдно. За това и поставихме скобата. Тя е модерна, с дистанционно управление, няма опасност да повреди кола. И най-важното може да се свали от разстояние и да се осигури спешното преминаване на линейка, пожарна или друг специализиран автомобил“, твърдят живеещите в блока.

Според тях, е подадено искане за узаконяване в Община Хасково. Но не уточниха как точно е станало това.

„Скобата е поставена абсолютно незаконно. Няма официално подадени документи за разрешение за поставяне на някакъв вид заграждащо съоръжение. Ще проверим сигнала и ще вземем законните мерки за тази скоба“, казаха от Община Хасково.

Според кадастриалния план на Хасково парцелът ПИ 77195.714.260 област Хасково, община Хасково, ул. „Странджа планина 17“ е урбанизирана територия със средно застрояване, с площ 798 кв. метра, която е частна общинска собственост. Което означава, че никой от живещите в сградата няма право да ограничава достъпът до нея. Въпреки всички проблеми и неприятности, които следват от това.