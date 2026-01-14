От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

1 °C

Криза за паркоместа в Хасково – блокове си заграждат дворовете със скоби и бариери

Изображение 1 от 9
Покажи в галерия

    Кризата за паркоместа в Хасково е тотална. Усеща се всекидневно дори в крайните квартали, а в централната градска част паркирането е кошмар. Често най-потърпевши са живеещите в сградите, които не могат да спрат пред или в поне в близост до дома си.

    Съседските разправии са ежедневие, защото често паркоместата около една сграда са много по-малко от желаещите да си спрат пред блока.  А за външните и непознати коли се вземат брутални мерки. От вдигнати чистачки, до надраскани врати и спуснати гуми.

    В някои сгради има поставени бариери или скоби, които ограничават достъпа на „натрапници“. Това частично решение на проблема обаче много често се оказва незаконно. Причината е, че често междублоковите пространства и задните дворове не са собственост на живеещите в сградата, а са общинска собственост – публична или частна.

    „Дори и когато парцелът е частен пак има проблем. И той е във факта, че искащите да паркират там са много повече от местата, които могат да се заградят с бариера. И за това много често подалите заявление получават откази. Скобите пък са изцяло незаконни, когато препречват подстъп към общински парцел. Те могат да се поставят законно, срещу съответни такси, но една скоба може да „пази“ само едно паркомясто. Да се използва като преграда за цели дворове е недопустимо“, казаха от кметството за Haskovo.net.

    Последният сигнал, който получихме по темата, е свързан със сградата на ул. „Странджа планина“ 17. Неособено големият блок се намира точно срещу известен хасковски ресторант, в отсечката между бул. „Раковски“ и ул. „Георги Кирков“.

    Там е поставена скоба с дистанционно управление между блока и оградата на съседния парцел.

    „Паркирането е неразрешим проблем, не можем да си стигнем до гаражите, непрекъснато има други коли, които нямат нищо общо с тази сграда. Наблизо освен ресторант има поликлиника, на метри е сградата на НОИ. Да няма паркинг в район, с такава концентрация на често посещавани публични сгради е абсурдно. За това и поставихме скобата.  Тя е модерна, с дистанционно управление, няма опасност да повреди кола. И най-важното може да се свали от разстояние и да се осигури спешното преминаване на линейка, пожарна или друг специализиран автомобил“, твърдят живеещите в блока.  

    Според тях, е подадено искане за узаконяване в Община Хасково. Но не уточниха как точно е станало това.

    „Скобата е поставена абсолютно незаконно. Няма официално подадени документи за разрешение за поставяне на някакъв вид заграждащо съоръжение. Ще проверим сигнала и ще вземем законните мерки за тази скоба“, казаха от Община Хасково.

    Според кадастриалния план на Хасково парцелът ПИ 77195.714.260 област Хасково, община Хасково, ул. „Странджа планина 17“ е урбанизирана територия със средно застрояване, с площ 798 кв. метра, която е частна общинска собственост. Което означава, че  никой от живещите в сградата няма право да ограничава достъпът до нея. Въпреки всички проблеми и неприятности, които следват от това.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (2)

    • 1
      Ко
      космос
      4 -1
      18:37, 14 яну 2026
      проверете двора и на ул. Одрин 28. и там е сложен казус. спускат и пукат гуми безобразно
      Отговор
      • Ас
        астронавта
        6 -1
        18:59, 14 яну 2026
        Дворовете са за живущите а за другите коли за малко няма проблем, но да си оставиш колата денонощно пред някой гараж направо трябва да ти пукнат гумите !
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Баскетболистите на „Хасково“ се включват в Купата на ББЛ във втори кръг
    Баскетболистите на „Хасково“ се включват в Купата на ББЛ във втори кръг
    преди 2 часа
    80 жители на Хасковска област вече декларираха доходите си пред НАП
    80 жители на Хасковска област вече декларираха доходите си пред НАП
    преди 4 часа
    Обявиха конкурс за 12 полицаи в Хасково
    Обявиха конкурс за 12 полицаи в Хасково
    преди 7 часа
    Здравната каса в Хасково проверява 207 случая на пациенти, играли в казино по време на хоспитализация
    Здравната каса в Хасково проверява 207 случая на пациенти, играли в казино по време на хоспитализация
    преди 7 часа
    18-годишен с БМВ разби огражденията на надлеза до жп гарата в Хасково
    18-годишен с БМВ разби огражденията на надлеза до жп гарата в Хасково
    преди 8 часа
    Водач с отнета книжка и с неизрядна кола опита да избегне полицейска проверка
    Водач с отнета книжка и с неизрядна кола опита да избегне полицейска проверка
    преди 10 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Scatman John, Lou Bega – Scatman & Hatman

    Случаен виц

    Обявиха конкурс за 12 полицаи в Хасково

    Всекиму е присъщо да греши, но само глупавият упорства в грешката - Аристотел

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пролетна супа от лобода
    Пролетна супа от лобода

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини