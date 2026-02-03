От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

1 °C

Община Хасково обяви конкурс за Началник отдел „Европейски и национални програми и проекти“

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За държавен служител за заемане на длъжността Началник отдел „Европейски и национални програми и проекти“ в Дирекция „Европейски и национални програми и проекти и екология“ в Община Хасково.

1. Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър

2. Професионална област, по която е придобито образованието – „Социални, стопански и правни науки“, Професионално направление „Икономика“, образователно-квалификационна степен „бакалавър“;

3. Години професионален опит: 3 години или придобит минимален ранг: минимален ранг: III младши, длъжностно ниво съгласно КДА – 7, ръководно ниво 7Б

4. Минимален размер на основната работна заплата: 620.20 €

/Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението/

5. Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно

6. Начин на провеждане на конкурса:

-решаване на тест за познания от професионалната област за длъжността и относно администрацията

 – интервю

7. Документи за кандидатстване:

 – Писмено заявление за участие в конкурса по образец заедно с приложенията към него;

 – Декларация по 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл от участника в конкурсната процедура

 – Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

 – Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

8. Място и срок на подаване на документи:

9. Място и срок на подаване на документи:

  • документи се подават лично или чрез пълномощник в стая № 309 при мл. експерт „Човешки ресурси“ в Община Хасково, тел. 038/603489/321 или по електронен път на e-mail hr@haskovo.bg като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл се подписват от кандидата с електронен подпис.

10. Кратко описание на длъжността:

  • Планира, организира, контролира и координира дейността на служителите от отдел „Европейски и национални програми и проекти“.
  • Организира и извършва цялостната дейност по изготвяне на проекти по Европейските структурни и инвестиционни фондове, финансови инструменти, външни инвестиции и проекти на местни неправителствени организации във всички сфери на стопанския и социалния живот;
  • Следи и анализира обявените конкурси по европейски и национални програми;
  • Организира търсенето на партньори в зависимост от изискванията на програмата за финансиране;
  • Осъществява контакти, предлага и организира изготвянето на проекти за участие в програми за местно икономическо и социално развитие;
  • Изготвя и поддържа база данни с проектите на общината;
  • Отговаря за окончателното оформяне на съпътстващите документи при подаването на проектопредложенията за финансиране по различни програми и проекти;
  • Отговаря за цялостното окомплектоване на проектопредложенията в зависимост от изискванията на финансиращата програма;
  • Подготвя и участва в национални и международни прояви в страната и чужбина, свързани с подготовката и управлението на проекти на общината;
  • Изпълнява и други задачи възложени задачи със заповед от прекия му ръководител или кмета на Община Хасково.
  • Осъществява международно сътрудничество, включително с побратимени общини и градове;
  • Осигурява публична информация относно получените от Европейски съюз и международните финансови институции средства по проекти;
  • Осъществява контакти с представители на институции на Европейския съюз, международни институции и други общини от България и Европа с цел проучване на възможности за сътрудничество, развиване на съвместни проекти и осъществяване на обмен на добри практики.
  • Идентифицира и привлича партньори и партньорски организации по проекти;
  • Участва в развитието на регионални проекти и публично-частни партньорства.
  • Спазва процедурите и политиките на СФУК.
  • Изпълнява служебните си задължения точно, добросъвестно и безпристрастно, в съответствие със законите на страната и основните принципи на законност, лоялност, отговорност, честност, професионализъм, стабилитет, политическа неутралност, йерархична подчиненост и отчетност.
  • Стриктно спазване на установеното работно време и използването му за изпълнение на възложените задачи.
  • Изпълнение на служебните си задължения при спазване на служебна тайна относно, данните и личната информация за гражданите, станали му известна при или по повод изпълнение на служебните задължения.
  • Точно и своевременно подаване на пълна и изчерпателна информация на прекия ръководител, по-горестоящите органи и държавни служители, в случай на възникнали проблеми в работата, чието решаване е извън компетенциите на служителя.
  • Спазване на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.
  • Опазване на повереното имущество и използването му по предназначение, за изпълнение на служебните задължения, както и за своевременно уведомяване на прекия си ръководител, в случай на загуба или повреждане на имуществото.
  • Ефективно изпълнение на поставените задачи, чрез събиране на възможно най-пълна информация, анализ на конкретния проблем и събраната в тази връзка информация, прилагане на систематичен подход, последователност и методичност, с оглед постигането на оптимален резултат, посредством предлагането на конструктивни решения.
  • Когато станат известни на служителя факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси в администрацията, е длъжен да предприеме необходимите мерки за изясняване на въпроса.
  • В изпълнение на задълженията си, противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в администрацията.
  • Изпълнява и други задачи възложени със заповед от прекия ръководител или кмета на Община Хасково.
  • Запознат е с определението за конфликт на интереси. Когато станат известни на служителя факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси в администрацията, е длъжен да предприеме необходимите мерки за изясняване на въпроса. Не предприема каквито и да е дейности, които може да поставят собствените му интереси в конфликт с тези на община Хасково.
  • В изпълнение на задълженията си, противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в администрацията.
  • Изпълнява и други задачи възложени му със заповед от прекия ръководител или кмета на община Хасково.

11. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и другите съобщения във връзка с конкурса:

 – Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински“ № 1, партер – табло за съобщения.

Видеа по темата

Обявиха два конкурса в Младежкия център
Обявиха два конкурса в Младежкия център
98 млади творци взеха участие в приключилия конкурс за млади творци "Димка Янчева"
98 млади творци взеха участие в приключилия конкурс за млади творци "Димка Янчева"
Над 200 рисунки, 50 снимки, 10 театрални постановки и 70 певци ще участват в конкурса за детско творчество „Шанс“
Над 200 рисунки, 50 снимки, 10 театрални постановки и 70 певци ще участват в конкурса за детско творчество „Шанс“
13 награди бяха раздадени днес в Младежки център Хасково
13 награди бяха раздадени днес в Младежки център Хасково
Обявиха конкурс за нов управител на болница “Св. Екатерина”
Обявиха конкурс за нов управител на болница “Св. Екатерина”
Ученически фотоконкурс организира Регионалната инспекция по околната среда и водите
Ученически фотоконкурс организира Регионалната инспекция по околната среда и водите

Още новини от Хасково

Над 86 000 недекларирани евро задържаха на Капитан Андреево
Над 86 000 недекларирани евро задържаха на Капитан Андреево
преди 1 час
Задържаха мъж за кражба на алкохол, трион и скара от къща в Хасково
Задържаха мъж за кражба на алкохол, трион и скара от къща в Хасково
преди 1 час
Водач пострада при преобръщане на „Мазда“, пътник е ранен при катастрофа в канавка
Водач пострада при преобръщане на „Мазда“, пътник е ранен при катастрофа в канавка
преди 1 час
Облачно и студено
Облачно и студено
преди 3 часа
Камери заснеха младеж да чупи с крак огледало на кола посред бял ден в Хасково
Камери заснеха младеж да чупи с крак огледало на кола посред бял ден в Хасково
преди 18 часа
Намалиха от 12 на 10 г. затвор присъдата за убийството на сириец
Намалиха от 12 на 10 г. затвор присъдата за убийството на сириец
преди 20 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Mihaela Marinova x TINO - Ако можех

Случаен виц

Облачно и студено
Задържаха мъж за кражба на алкохол, трион и скара от къща в Хасково

Ако имаш любов, не се нуждаеш от нищо друго. Ако ли нямаш, не е от особено значение какво друго имаш. - Джеймс Матю Бари

Последни обяви

Случайна рецепта

Лингуини с патладжан и домати
Лингуини с патладжан и домати

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини