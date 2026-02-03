Община Хасково обяви конкурс за Началник отдел „Европейски и национални програми и проекти“

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За държавен служител за заемане на длъжността Началник отдел „Европейски и национални програми и проекти“ в Дирекция „Европейски и национални програми и проекти и екология“ в Община Хасково.

1. Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър

2. Професионална област, по която е придобито образованието – „Социални, стопански и правни науки“, Професионално направление „Икономика“, образователно-квалификационна степен „бакалавър“;

3. Години професионален опит: 3 години или придобит минимален ранг: минимален ранг: III младши, длъжностно ниво съгласно КДА – 7, ръководно ниво 7Б

4. Минимален размер на основната работна заплата: 620.20 €

/Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението/

5. Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно

6. Начин на провеждане на конкурса:

-решаване на тест за познания от професионалната област за длъжността и относно администрацията

– интервю

7. Документи за кандидатстване:

– Писмено заявление за участие в конкурса по образец заедно с приложенията към него;

– Декларация по 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл от участника в конкурсната процедура

– Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

– Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

8. Място и срок на подаване на документи:

документи се подават лично или чрез пълномощник в стая № 309 при мл. експерт „Човешки ресурси“ в Община Хасково, тел. 038/603489/321 или по електронен път на e-mail hr@haskovo.bg като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл се подписват от кандидата с електронен подпис.

10. Кратко описание на длъжността:

Планира, организира, контролира и координира дейността на служителите от отдел „Европейски и национални програми и проекти“.

Организира и извършва цялостната дейност по изготвяне на проекти по Европейските структурни и инвестиционни фондове, финансови инструменти, външни инвестиции и проекти на местни неправителствени организации във всички сфери на стопанския и социалния живот;

Следи и анализира обявените конкурси по европейски и национални програми;

Организира търсенето на партньори в зависимост от изискванията на програмата за финансиране;

Осъществява контакти, предлага и организира изготвянето на проекти за участие в програми за местно икономическо и социално развитие;

Изготвя и поддържа база данни с проектите на общината;

Отговаря за окончателното оформяне на съпътстващите документи при подаването на проектопредложенията за финансиране по различни програми и проекти;

Отговаря за цялостното окомплектоване на проектопредложенията в зависимост от изискванията на финансиращата програма;

Подготвя и участва в национални и международни прояви в страната и чужбина, свързани с подготовката и управлението на проекти на общината;

Изпълнява и други задачи възложени задачи със заповед от прекия му ръководител или кмета на Община Хасково.

Осъществява международно сътрудничество, включително с побратимени общини и градове;

Осигурява публична информация относно получените от Европейски съюз и международните финансови институции средства по проекти;

Осъществява контакти с представители на институции на Европейския съюз, международни институции и други общини от България и Европа с цел проучване на възможности за сътрудничество, развиване на съвместни проекти и осъществяване на обмен на добри практики.

Идентифицира и привлича партньори и партньорски организации по проекти;

Участва в развитието на регионални проекти и публично-частни партньорства.

Спазва процедурите и политиките на СФУК.

Изпълнява служебните си задължения точно, добросъвестно и безпристрастно, в съответствие със законите на страната и основните принципи на законност, лоялност, отговорност, честност, професионализъм, стабилитет, политическа неутралност, йерархична подчиненост и отчетност.

Стриктно спазване на установеното работно време и използването му за изпълнение на възложените задачи.

Изпълнение на служебните си задължения при спазване на служебна тайна относно, данните и личната информация за гражданите, станали му известна при или по повод изпълнение на служебните задължения.

Точно и своевременно подаване на пълна и изчерпателна информация на прекия ръководител, по-горестоящите органи и държавни служители, в случай на възникнали проблеми в работата, чието решаване е извън компетенциите на служителя.

Спазване на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

Опазване на повереното имущество и използването му по предназначение, за изпълнение на служебните задължения, както и за своевременно уведомяване на прекия си ръководител, в случай на загуба или повреждане на имуществото.

Ефективно изпълнение на поставените задачи, чрез събиране на възможно най-пълна информация, анализ на конкретния проблем и събраната в тази връзка информация, прилагане на систематичен подход, последователност и методичност, с оглед постигането на оптимален резултат, посредством предлагането на конструктивни решения.

Когато станат известни на служителя факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси в администрацията, е длъжен да предприеме необходимите мерки за изясняване на въпроса.

В изпълнение на задълженията си, противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в администрацията.

Изпълнява и други задачи възложени със заповед от прекия ръководител или кмета на Община Хасково.

Запознат е с определението за конфликт на интереси. Когато станат известни на служителя факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси в администрацията, е длъжен да предприеме необходимите мерки за изясняване на въпроса. Не предприема каквито и да е дейности, които може да поставят собствените му интереси в конфликт с тези на община Хасково.

В изпълнение на задълженията си, противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в администрацията.

11. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и другите съобщения във връзка с конкурса:

– Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински“ № 1, партер – табло за съобщения.