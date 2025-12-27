От х:

1748 са имениците, които празнуват Стефановден в Община Хасково

1748 са имениците в община Хасково. Празнуващите в града са 1347, а останалите са в селата, съобщават от кметството.

На 27 декември почитаме паметта на свeти Стефан - първият мъченик за християнската вяра. 

Името Стефан е от гръцки произход и означава „венец“. Днешният празник е последният преди посрещането на Нова година. Свети Стефан е бил обвинен в богохулство и убит с камъни, заради пламенните му проповеди и разпрастранението на Светата вяра в Йерусалим.

Стефан бил сред първите последователи на Иисус Христос. За него четем в книгата „Деяния апостолски‘.  ТУК 

На 27 декември имен ден празнуват всички, които носят името Венчо, Венцислав, Венцислава, Запрян, Стамен, Стамена, Стан, Стана, Стане, Станимир, Станимира, Станислав, Станислава, Станчо, Стефан, Стефана, Стефанка, Стефания, Стефи, Стефка, Стефко, Стефчо, Стоил, Стоила, Стоилка, Стоимен, Стоичко, Стойка, Стойчо, Стою, Стоян, Стояна, Стоянка, Таня, Теки, Теньо, Фани, Цако, Цанка, Цанко, Цано, Цанчо, Цоко, Цона, Цонко, Цоню, Шон, Шона и производните им.

Източник: Haskovo.NET

